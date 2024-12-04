Экс-хавбек Полесья признался, почему решил продолжить карьеру в аматорах

Бывший полузащитник "Полесья", "Металлиста", "Зари", "Буковины" и ряда других украинских клубов Игорь Чайковский рассказал, как оказался в аматорской команде "Фазенда".

- Как вы сейчас, чем занимаетесь? Выступаете за клуб "Фазенда", можете подробнее о нем рассказать?

- Индивидуально тренируюсь. Как для областной команды, то очень хороший проект. Президент обеспечивает все условия для футболистов, там работают все футбольные люди. Команда борется за первое место в областных соревнованиях. В "Фазенде" хорошая атмосфера и игроки хорошего уровня, среди них много - в возрасте за 30.

- Были ли у вас другие варианты, команды уровнем выше?

- Были, конечно, но учитывая войну в стране, я выбрал вариант с "Фазендой". Если будут интересные предложения - готов рассматривать.

- Предложения уровня УПЛ или Первой лиги были?

- Чего-то конкретного - нет, только разговоры, мол, приезжайте, посмотрим.

- Почему не продлили контракт с "Буковиной"?

- Вопрос не ко мне, не хочу комментировать.

- Насколько трудно найти клуб украинскому футболисту в условиях военного положения?

- На самом деле, трудно. Потому что клубы сейчас хотят играть своими воспитанниками, есть проблемы с передвижением по стране через блокпосты. Некоторые игроки боятся играть даже в том же Киеве, где много тревог и угроза жизни для них и их семей.

- Есть такое, что клубы стали предлагать меньшие условия, потому что игроки не могут выехать за границу?

- Да, думаю, что есть такое, - сказал Чайковский.