Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?

Бывший тренер "Ворсклы" и бронзовый призер сезона 2017/18 Василий Сачко возвращается к работе.

Как утверждает ТаТоТаке, 49-летний специалист возглавит аматорский клуб "Тростянец", который выигрывал Кубок Волынской области (2024) и Луцкого района (2022).

Ассистентом Сачко будет еще один экс-игрок "Волыни" Сергей Симинин, который еще не повесил бутсы на гвоздь. С июля 2023-го по декабрь 2024-го он выступал за "Подолье".

Среди известных игроков в "Тростянце" играл бывший вратарь Арсений Коркодим, который прервал активную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Напомним, в должности тренера Сачко работал также во главе "Волыни".