Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?
Василий Сачко возобновит тренерскую карьеру
instagram.com/officialfcvolyn
Бывший тренер "Ворсклы" и бронзовый призер сезона 2017/18 Василий Сачко возвращается к работе.
Как утверждает ТаТоТаке, 49-летний специалист возглавит аматорский клуб "Тростянец", который выигрывал Кубок Волынской области (2024) и Луцкого района (2022).
Ассистентом Сачко будет еще один экс-игрок "Волыни" Сергей Симинин, который еще не повесил бутсы на гвоздь. С июля 2023-го по декабрь 2024-го он выступал за "Подолье".
Среди известных игроков в "Тростянце" играл бывший вратарь Арсений Коркодим, который прервал активную карьеру из-за проблем со здоровьем.
Напомним, в должности тренера Сачко работал также во главе "Волыни".
Популярное сейчас
- Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченка, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
- Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ
- Зеленский изменил состав Ставки
- Известный украинский хавбек будет играть за мальтийский клуб
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО