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Гармаш тренируется с аматорской командой и попал в заявку на товарищеский турнир

Аматорский футбол
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Денис тренируется с командой Лесное

Гармаш тренируется с аматорской командой и попал в заявку на товарищеский турнир

Фото: ФК Металіст 1925

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34-летний экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш тренируется с любительской командой "Лесное", сообщает "Киевщина футбольная".

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Отмечается, что футболист попал в заявку аматорского клуба на Мемориал Олега Макарова, который стартует на стадионах Киева и Киевской области в ближайшую субботу. Ожидается, что хавбек может дебютировать уже завтра - в спарринге "Лесного" с командой "Колоса" U-19.

Напомним, что последней командой Гармаша был "Металлист 1925", который присоединился к харьковской коллективу прошлой зимой. С тех пор сыграл в 15 матчах за основную команду, в которых забил 2 гола.

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Денис Гармаш
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Опубликовал: Михаил Черныш
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