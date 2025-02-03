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Сачко прокомментировал свое возвращение к тренерской карьере

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Известный тренер возглавил местную команду на Волыни

Сачко прокомментировал свое возвращение к тренерской карьере

Getty Images_

Новина українською

Известный в прошлом нападающий, а затем – успешный наставник "Ворсклы" и "Волыни" Василий Сачко после довольно длительного перерыва вернулся на тренерский мостик.

Это произошло на традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста во Львове, когда возглавляемый Сачко "Тростянец" из Волыни сыграл со второлиговым "Рухом-2".

"Нашлись неравнодушные предприниматели в Тростянце, что неподалеку от Луцка, которые хотят вернуть большой футбол на Волынь. Вот почему я и дал согласие возглавить по их приглашению Тростянец. С нового сезона планируем выступать в любительском первенстве Украины, а затем – заявиться во Второй лиге.

Тростянец – чемпион и обладатель Кубка Волыни, в городе много делается для развития спортивной инфраструктуры, поэтому пока речь о передислокации в Луцк не идет.

Мне помогает известный футболист Сергей Симинин в роли играющего тренера. Среди новых подопечных есть еще несколько с опытом выступлений за команды УПЛ и Первой лиги, в частности, Роман Никитюк", - рассказал Сачко для Sport.ua.

Добавим, что в свое время Василий Сачко выступал за "Таврию", "Волынь", "Кривбасс" и "Ворсклу", тренировал "Ворсклу" и "Волынь".

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Василий Сачко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.02.2025 в 14:41
Так потихеньку і відродиться футбол в регіонах
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.02.2025 в 14:41
Так потихеньку і відродиться футбол в регіонах
Ответить
0
0

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