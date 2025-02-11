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Рыбалка: Лесное будет во Второй лиге. Есть задачи с первого года выйти в Первую лигу

Аматорский футбол
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Бело-черные скоро присоединятся к ПФЛ

Рыбалка: Лесное будет во Второй лиге. Есть задачи с первого года выйти в Первую лигу

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Экс-полузащитник харьковского "Арсенала" поделился амбициозными целями любительской команды и упомянул бывшего партнера по "Динамо" Дениса Гармаша, также выступающего в коллективе.

“Довольно высокий уровень в любительском футболе. Сейчас Первая и Вторая лига ничем не отличается от любительского футбола. Мы играли товарищеские игры с командами Первой лиги – тот же уровень. Я думаю, заявись "Лесное" в Первую лигу, мы там бы задних не пасли. Возможно, в четверке были бы.

Я не скажу, что у Гармаша какие-то цели что-то кому-то доказывать. Нет, он хочет спокойно наслаждаться футболом. Он также пришел сюда получать удовольствие от футбола и также приносить пользу. Я на 100% уверен, что он поможет мастерством, с его характером команда только станет сильнее".

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"Я знаю, что с лета команда будет во Второй лиге. Уже подали документы, потому "Лесное" будет во Второй лиге. Есть определенные задачи также с первого года выйти в Первую лигу, поэтому я думаю, команда будет над этим работать. Будут какие-то приходить еще игроки, чтобы усилиться, и поэтому задачи руководители ставят достаточно высокое", – заверил Рыбалка.

Коллектив создан в 2023 году и представляет село Бузова Бучанского района Киевской области.

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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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