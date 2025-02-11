Рыбалка: Лесное будет во Второй лиге. Есть задачи с первого года выйти в Первую лигу

Экс-полузащитник харьковского "Арсенала" поделился амбициозными целями любительской команды и упомянул бывшего партнера по "Динамо" Дениса Гармаша, также выступающего в коллективе.

“Довольно высокий уровень в любительском футболе. Сейчас Первая и Вторая лига ничем не отличается от любительского футбола. Мы играли товарищеские игры с командами Первой лиги – тот же уровень. Я думаю, заявись "Лесное" в Первую лигу, мы там бы задних не пасли. Возможно, в четверке были бы.

Я не скажу, что у Гармаша какие-то цели что-то кому-то доказывать. Нет, он хочет спокойно наслаждаться футболом. Он также пришел сюда получать удовольствие от футбола и также приносить пользу. Я на 100% уверен, что он поможет мастерством, с его характером команда только станет сильнее".