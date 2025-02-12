Во Львове со следующего сезона появится еще одна профессиональная команда

Одна из сильнейших аматорских команд Львовщины, "Феникс" (Подмонастырь), сейчас проходит аттестацию, необходимую для выступлений во Второй лиге.

Как сообщает Sport.ua, "Феникс" с нового сезона передислоцируется во Львов и будет проводить календарные матчи на стадионе СКИФ.

Главным тренером "Феникса" является известный в прошлом нападающий, 39-летний Максим Фещук, в активе которого есть выступления за "Карпаты", "Таврию", "Говерлу", а также клубы Казахстана, Молдовы и Беларуси.

Также отмечается, что "зимним" новичком "Феникса" стал опытный 37-летний полузащитник Андрей Ткачук, который ранее защищал цвета "Карпат", "Ворсклы", "Арсенала", "Черноморца", "Миная", "Металлиста 1925".