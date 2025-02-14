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Трагически ушел из жизни 16-летний украинский футболист

Аматорский футбол

Он был воспитанником Николаевской ДЮСШ

Трагически ушел из жизни 16-летний украинский футболист

Фото: fcmykolaiv

Новина українською

Украинский футболист Иван Шквирка трагически ушел из жизни в юном возрасте.

16-летний парень был победителем Детско-юношеской футбольной лиги Львовской области и воспитанником Николаевской ДЮСШ. Недавно он присоединился к молодежному составу ФК "Николаев", который выступает на любительском уровне.

"С болью в сердце сообщаем о преждевременной смерти Ивана Шквирки, талантливого футболиста, верного друга и замечательного человека. Его жизнь, полная мечтаний и стремлений, оборвалась слишком рано в результате отравления угарным газом.

Иван был не просто перспективным игроком, но и одним из самых талантливых воспитанников Николаевской ДЮСШ и юношеской команды ФК "Николаев". Он оставил после себя светлые воспоминания, незабываемые матчи и несокрушимый дух борьбы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и молимся за упокой его души. Вечная память тебе, Иван. Ты всегда останешься в наших сердцах", - говорится в сообщении клуба.

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Источник:
ФК Миколаїв
Опубликовал: Алина Ерофеева
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