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В любительской команде открыты к возвращению воспитанников, выступающих в УПЛ
Обычно подобные вещи происходят уже в конце карьеры
Фото - Атлет
Главный тренер любительской команды "Атлет" Дмитрий Мурашенко поделился мнением о возможных трансферах футболистов-воспитанников клуба.
“Мы держим контакт с большинством наших воспитанников – очень рады за Андриевского, который после многолетних выступлений в составе “Динамо” перешел в такой амбициозный клуб, как “Полесье”. Он не забывает родной ДЮСШ, в отличие от того же Леднева, с которым у нас потерян контакт”.
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“А вот Твердохлеб из “Кривбасса”, хотя и не наш воспитанник, а просто поиграл один сезон за взрослую команду “Атлет”, помнит о времени, проведенном в нашем клубе. Поздравляет нас с победами, а мы его с голами и новыми успехами в УПЛ.
Естественно, для наших воспитанников дверь клуба открыта, однако, в случае с игроками, взрослыми в УПЛ, мы не спешим и желаем им как можно дольше поиграть на высшем уровне”, – рассказал Мурашенко.
Андриевский играл в СДЮШОР "Атлет" (Киев) в 2008-2009 годах.
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