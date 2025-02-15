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В любительской команде открыты к возвращению воспитанников, выступающих в УПЛ

Аматорский футбол

Обычно подобные вещи происходят уже в конце карьеры

В любительской команде открыты к возвращению воспитанников, выступающих в УПЛ

Фото - Атлет

Новина українською

Главный тренер любительской команды "Атлет" Дмитрий Мурашенко поделился мнением о возможных трансферах футболистов-воспитанников клуба.

“Мы держим контакт с большинством наших воспитанников – очень рады за Андриевского, который после многолетних выступлений в составе “Динамо” перешел в такой амбициозный клуб, как “Полесье”. Он не забывает родной ДЮСШ, в отличие от того же Леднева, с которым у нас потерян контакт”.

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“А вот Твердохлеб из “Кривбасса”, хотя и не наш воспитанник, а просто поиграл один сезон за взрослую команду “Атлет”, помнит о времени, проведенном в нашем клубе. Поздравляет нас с победами, а мы его с голами и новыми успехами в УПЛ.

Естественно, для наших воспитанников дверь клуба открыта, однако, в случае с игроками, взрослыми в УПЛ, мы не спешим и желаем им как можно дольше поиграть на высшем уровне”, – рассказал Мурашенко.

Андриевский играл в СДЮШОР "Атлет" (Киев) в 2008-2009 годах.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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