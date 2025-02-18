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Бывший тренер Оболони может возглавить аматорский клуб

Аматорский футбол

Специалист находится без работы с сентября 2024 года

Бывший тренер Оболони может возглавить аматорский клуб

Фото: ФК Оболонь

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Бывший тренер "Оболони" Валерий Иващенко близок к трудоустройству в аматорский клуб "Мрия" из Гостомели, сообщает SportArena.

По данным источника, уже в ближайшее время 44-летний специалист может быть представлен в должности главного тренера команды из Киевской области.

Иващенко, завершивший карьеру игрока в "Оболони" в 2013 году, связал свою дальнейшую судьбу с клубом. Он тренировал "Оболонь-2", был ассистентом в основной команде и дважды исполнял обязанности главного тренера. В 2021 году стал полноправным наставником команды. За время работы главным тренером Иващенко провел 119 матчей, одержав 43 победы, 30 ничьих и 46 поражений. Он был уволен в сентябре 2024 года, вместо него пришел Сергей Шищенко.

"Мрия" - участник аматорского чемпионата Украины (ААФУ). Команда из Гостомеля замыкает турнирную таблицу Группы 1, набрав 4 очка в 10-ти турах. Последний из календарных матчей (дома против "Агрона" в ноябре) "Мрия" отказалась проводить, за что получила техническое поражение. Турнир ААФУ в Группе 1 возобновится в первой неделе апреля.

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Валерий Иващенко
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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