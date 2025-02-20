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Будут ли два экс-игрока Динамо играть в аматорском клубе? Ответ главного тренера
Гармаш и Рыбалка продолжат свои выступления в ФК "Лесное"
Фото: ФК Лісне
Главный тренер аматорского клуба "Лесное" Александр Разгон сообщил, что два бывших игрока киевского "Динамо" - Сергей Рыбалка и Денис Гармаш - продолжат выступать за команду.
- Громкие имена присоединились к вашей команде. Кто из них просто поддерживал форму, а на кого вы сможете рассчитывать в весенней части сезона и дальнейших соревнованиях?
- Вообще вопросом подписания новичков у нас занимается спортивный директор Виктор Зелинский, я только говорю, устраивает ли такой футболист в плане усиления, или нет. Поэтому сейчас, пока идет переговорный процесс и еще не стартовала заявка, окончательно я вам не скажу. Но скажу, что Насонов и Шестаков из ЛНЗ присоединятся в нашем клубе к Рыбалке, с которым вместе играли в Черкассах. Гармаш из "Металлиста 1925" также дал принципиальное согласие играть за нашу команду.
Есть нюансы по Олейнику, однако Денис играл у нас в удовольствие и мы видели его высокий класс, поэтому надеемся вместе поработать. А вот что касается вингера "Зари" Головкина, то он поехал на турецкие сборы с "Колосом-2" (у него действующий контракт с профессиональным клубом, любительский клуб не может взять его в аренду с точки зрения юридической), - пояснил Разгон.
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