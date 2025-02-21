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Вплоть до еврокубков. Украинский аматорский клуб огласил амбициозные планы до 2030 года

Аматорский футбол

Президент Мрии рассказал о стратегии клуба

Вплоть до еврокубков. Украинский аматорский клуб огласил амбициозные планы до 2030 года

ФК Мрія

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Соучредитель и владелец бренда аматорского ФК "Мрия" (Гостомель) Дмитрий Дубас рассказал о стратегии клуба на ближайшие годы:

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"Стратегия клуба четко расписана в нашей презентации. Это:

  • построение украинского клуба с профессиональной моделью управления, основанной на лучших примерах топовых лиг;
  • достижение неординарных спортивных результатов за счет внедрения наиболее инновационных подходов в селекции игроков, подготовке команды и ведении зрелищной результативной игры;
  • создание незабываемой атмосферы на стадионе и построение поддержки клуба с наибольшим охватом (местным, национальным и международным);
  • построение диверсифицированной маркетинговой платформы для достижения целей партнеров и спонсоров клуба;
  • создание ценности для инвесторов и владельцев клуба за счет постепенного развития на основе принципа самоокупаемости.

Мы расписали цели клуба на 10 лет: от старта в чемпионате Киевской области в 2024 году до Премьер-лиги в 2030 году и борьбы за еврокубки. От этапа создания, развертывания и продвижения – до роста и монетизации, мы расписали поиск спонсоров, подготовку и продажу футболистов, привлечение членов клуба вплоть до самых больших показателей в Украине", – рассказал Дубас.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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