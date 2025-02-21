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Вплоть до еврокубков. Украинский аматорский клуб огласил амбициозные планы до 2030 года
Президент Мрии рассказал о стратегии клуба
ФК Мрія
Соучредитель и владелец бренда аматорского ФК "Мрия" (Гостомель) Дмитрий Дубас рассказал о стратегии клуба на ближайшие годы:
"Стратегия клуба четко расписана в нашей презентации. Это:
- построение украинского клуба с профессиональной моделью управления, основанной на лучших примерах топовых лиг;
- достижение неординарных спортивных результатов за счет внедрения наиболее инновационных подходов в селекции игроков, подготовке команды и ведении зрелищной результативной игры;
- создание незабываемой атмосферы на стадионе и построение поддержки клуба с наибольшим охватом (местным, национальным и международным);
- построение диверсифицированной маркетинговой платформы для достижения целей партнеров и спонсоров клуба;
- создание ценности для инвесторов и владельцев клуба за счет постепенного развития на основе принципа самоокупаемости.
Мы расписали цели клуба на 10 лет: от старта в чемпионате Киевской области в 2024 году до Премьер-лиги в 2030 году и борьбы за еврокубки. От этапа создания, развертывания и продвижения – до роста и монетизации, мы расписали поиск спонсоров, подготовку и продажу футболистов, привлечение членов клуба вплоть до самых больших показателей в Украине", – рассказал Дубас.
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