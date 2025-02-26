Олейник рассказал о том, планирует ли еще играть в футбол

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник прокомментировал слухи, связывающие его с ФК "Лесное".

– Тогда напоследок уточните, соответствует ли действительности информация, что вы еще не наигрались и собираетесь выступать на любительском уровне за ФК "Лесное", ряды которого защищают такие известные футболисты, как Денис Гармаш, Сергей Рыбалка?

– Ко мне обратилось клубное руководство с просьбой сыграть за "Лесное" в Мемориале легендарного вратаря Олега Макарова. Я согласился и сделал определенный вклад в сенсационную победу ФК "Лесное" в этом традиционном турнире. Но это была разовая акция. Далее собираюсь сосредоточиться исключительно на тренерской карьере. И получение лицензии категории А – это только промежуточный шаг, - сказал Олейник.