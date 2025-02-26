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Олейник рассказал о том, планирует ли еще играть в футбол
Он решил сконцентрироваться исключительно на тренерской карьере
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник прокомментировал слухи, связывающие его с ФК "Лесное".
– Тогда напоследок уточните, соответствует ли действительности информация, что вы еще не наигрались и собираетесь выступать на любительском уровне за ФК "Лесное", ряды которого защищают такие известные футболисты, как Денис Гармаш, Сергей Рыбалка?
– Ко мне обратилось клубное руководство с просьбой сыграть за "Лесное" в Мемориале легендарного вратаря Олега Макарова. Я согласился и сделал определенный вклад в сенсационную победу ФК "Лесное" в этом традиционном турнире. Но это была разовая акция. Далее собираюсь сосредоточиться исключительно на тренерской карьере. И получение лицензии категории А – это только промежуточный шаг, - сказал Олейник.
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