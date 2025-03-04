Рябоконь рассказал, почему согласился работать в любительском клубе

Украинский тренер Александр Рябоконь рассказал, почему решил начать сотрудничество с любительским клубом "Лесное".

- Начнем с того, что я уже официально сотрудничаю с ФК "Лесное". Сейчас мы с командой находимся на сборах в Ковеле, начали подготовку со 2 марта. В команде я буду выполнять роль тренера консультанта. Моя задача - помочь команде стать на профессиональные рельсы.

Предложение присоединиться к ФК "Лесное" у меня было уже достаточно давно. Оно поступило мне от директора клуба Виктора Зелинского. Он был очень настойчивым. Согласился я не сразу, хотя и познакомился с Зелинским еще где-то полгода назад. С тех пор постоянно были на связи.

В последние месяцы работы у меня по сути не было. Поэтому подумал, прикинул, в конце концов, согласился. Да, клуб выступает среди любителей, но, уверен вы знаете, что здесь собраны очень опытные игроки, с громкими именами. Считаю, что на данном этапе согласиться работать в ФК "Лесное" является абсолютно правильным решением.

- Получается так, что вы приняли предложение, чтобы не бить баклуши дома?

- Можно и так сказать. Пока у нас речь идет о моей работе в клубе на время подготовительного периода, а там - поживем, увидим. В любительских клубах, вы же понимаете, контрактов нет.

- Не поверю, что вы согласились работать "за спасиба".

- Ох и вопросик у вас. Вероятно, что не "за спасиба". Знаете, по большому счету у меня было три года простоя. Последние полгода работал в "Диназе", но... Если бы хватило вдохновения у бывших спонсоров вышгородского клуба, а так... Они один месяц команду финансово поддерживали - и все. Остальное время все игроки и представители тренерского штаба работали даром. Зарплат мы не видели, - отметил Рябоконь.