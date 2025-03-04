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Экс-защитник сборной Украины возобновил карьеру в любительском клубе
Евгений Хачериди стал игроком "Авангарда" из Лозовой
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди стал игроком аматорского клуба "Авангард" Лозовая. Об этом информируют социальные сети команды. Детали сотрудничества неизвестны.
В последнее время 37-летний Евгений работал в селекционном отделе "бело-синих" и отвечал за трансферную политику клуба.
Интересно, что спортивным директором клуба из Харьковской области является бывший игрок "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Александр Гладкий.
Напомним, на протяжении своей карьеры Хачериди выступал за запорожский "Металлург", луцкую "Волынь", киевское "Динамо", греческий "ПАОК" и белорусское "Динамо" Брест. Последним его клубом был любительский "Штурм" Иванков, который он покинул 1 января 2024 года.
"Авангард" занимает 4-е место в турнирной таблице группы 2 чемпионата ААФУ.
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