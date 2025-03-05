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"С финансами все хорошо". Аматорский клуб ставит цель выйти во Вторую лигу
Александр Рябоконь рассказал об амбициях ФК "Лесное"
Фото: ФК Лісне
Известный украинский специалист Александр Рябоконь, который стал тренером-консультантом аматорского клуба "Лесное", рассказал о задачах команды.
- Руководство ФК "Лесное" ставит цель наконец стать профессиональным клубом?
- Клуб амбициозный и, думаю, что со следующего сезона, есть такая цель, чтобы уже играть среди профессионалов.
- То есть четкая задача от руководства победить в чемпионате ААФУ и пробиться во Вторую лигу?
- Да. Есть четкая задача, и самое главное - желание всех игроков и тренеров ФК "Лесное" его выполнить и играть среди профессиональных клубов.
- А финансово клуб потянет Вторую лигу?
- С финансами все хорошо. Вы же видите, каких игроков приглашают и они соглашаются играть за клуб. Команда обута, одета, накормлена, имеет возможность проводить нормальные, полноценные сборы.
А еще, мне сразу бросилось в глаза, что в коллективе очень хорошая атмосфера. Ребята полностью довольны тем, что делает клуб для них, - рассказал Рябоконь.
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