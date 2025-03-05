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"С финансами все хорошо". Аматорский клуб ставит цель выйти во Вторую лигу

Аматорский футбол

Александр Рябоконь рассказал об амбициях ФК "Лесное"

"С финансами все хорошо". Аматорский клуб ставит цель выйти во Вторую лигу

Фото: ФК Лісне

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Известный украинский специалист Александр Рябоконь, который стал тренером-консультантом аматорского клуба "Лесное", рассказал о задачах команды.

- Руководство ФК "Лесное" ставит цель наконец стать профессиональным клубом?

- Клуб амбициозный и, думаю, что со следующего сезона, есть такая цель, чтобы уже играть среди профессионалов.

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- То есть четкая задача от руководства победить в чемпионате ААФУ и пробиться во Вторую лигу?

- Да. Есть четкая задача, и самое главное - желание всех игроков и тренеров ФК "Лесное" его выполнить и играть среди профессиональных клубов.

- А финансово клуб потянет Вторую лигу?

- С финансами все хорошо. Вы же видите, каких игроков приглашают и они соглашаются играть за клуб. Команда обута, одета, накормлена, имеет возможность проводить нормальные, полноценные сборы.

А еще, мне сразу бросилось в глаза, что в коллективе очень хорошая атмосфера. Ребята полностью довольны тем, что делает клуб для них, - рассказал Рябоконь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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