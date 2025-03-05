  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. Шелаев: Не считаю чем-то невозможным работать среди аматоров
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шелаев: Не считаю чем-то невозможным работать среди аматоров

Аматорский футбол

Олег Шелаев сейчас работает с Днестром (Залещики)

Шелаев: Не считаю чем-то невозможным работать среди аматоров

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев, который сейчас работает главным тренером аматорского клуба "Днестр", рассказал о своей работе.

Читайте такжеШелаев: Судаков продает себя, ему хочется чем-то запомниться

– Как вообще вы, бывший футболист "Шахтера", "Днепра" и "Металлиста", оказались в этом клубе?

– Я не считаю чем-то невозможным работать среди аматоров. Меня больше интересовали текущие вопросы: как дела со стадионом, какой в ​​клубе автобус, какие будут задачи. Я общался с президентом, с Юрием Ивановичем. Он мне говорил: "Давай-давай, приезжай в Залещики, посмотри". Итак, мы приехали, посмотрели. И согласились.

– Когда поступило предложение, долго ли сомневались?

– Да, чтобы долго – то нет. Сомнения, конечно, были, потому что знаете, если браться за дело, спустив рукава, не очень хотелось бы работать. А серьезные требования ставить здесь, мы тоже понимали, что это еще не совсем правильно. Надо было постепенно идти, шаг за шагом.

Мы хотели, чтобы это происходило быстрее: и отношение игроков, и тренировка каждый день, и нам немного пришлось смириться с тем, что это любительский уровень, ребята на работах. Но, когда видишь, что уже делается много для инфраструктуры, что у клуба появился современный автобус, есть желание выполнять все то, что советуют в УАФ, – то чувствуется определенная перспектива и есть надежды.

По теме
yellow-arrow
"С финансами все хорошо". Аматорский клуб ставит цель выйти во Вторую лигу
yellow-arrow
Экс-защитник сборной Украины возобновил карьеру в любительском клубе
yellow-arrow
Рябоконь рассказал, почему согласился работать в любительском клубе
Олег Шелаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости