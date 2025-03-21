Рябоконь: Жду какого-нибудь вызова - знаю, что еще буду работать в серьезных командах

Известный украинский тренер Александр Рябоконь, который сейчас работает с аматорским клубом "Лисне", высказался о дальнейшем развитии своей карьеры.

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– Вы тренировали черниговскую "Десну", знаем из-за чего все распалось и из-за кого. Потом вступили в ряды ВСУ, были там некоторое время. Что вас побудило вернуться именно к своей привычной работе, футболу?

– Ну, во-первых, исполнилось 60 лет, и если бы есть большое желание, не буду там что-то говорить. Жду какого-нибудь вызова. Я знаю, что еще буду работать в серьезных командах. Возможно, это "Лесное", возможно еще что-то. Но обязательно что-нибудь будет. Одним словом, еще не все сказал, что могу. Чувствую, что есть знания, опыт, силы, поэтому снова футбол выходит на первое место.

– Вы знаете довоенный футбол, до полномасштабного вторжения. Если сравнить немного то, что было и то, что сейчас. Выходим ли мы сейчас на лучший уровень, и сколько еще ждать, чтобы выйти на еще лучший?

– Думаю, закончится война, приедут, легионеры сильны и уровень чемпионата поднимется. А пока это был большой шанс для молодежи, и я думаю абсолютно правильный путь. Многие свои воспитанники, многие получили шанс, многие воспользовались этой возможностью. В этом развитие клуба и футбола, целое поколение попробовало свои силы на уровне Премьер-лиги. Когда мы вернемся к той силе, что была раньше? Я думаю, возможно, еще там где-то год понадобится. Но давайте пока закончим войну, и все будет у нас в порядке. Главное, что страна свободная, страна независимая. И будет большой нравственный подъем у всего народа и в том числе у футболистов.