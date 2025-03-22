  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Аматорский футбол
  4. "Позорный клуб Днестр Залещики": комментатор не знал, что уже началась прямая трансляция
В тренде
Аматорский футбол
Аматорский футбол

Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Позорный клуб Днестр Залещики": комментатор не знал, что уже началась прямая трансляция

Аматорский футбол
Обновлено

Сказал лишнего

"Позорный клуб Днестр Залещики": комментатор не знал, что уже началась прямая трансляция

Фото - Дністер

Новина українською

В Тернополе состоялся очередной контрольный поединок команды из Залещиков в рамках подготовки к чемпионату Украины среди любителей. Серебряный призер Высшей лиги чемпионата Тернопольской области 2024 одержал волевую победу над "Галычем" (Збараж), уступая до 70-й минуты (2:1).

Читайте такжеШелаев: Не считаю чем-то невозможным работать среди аматоров

Курьезная ситуация произошла еще до стартового свистка спарринга. Комментатор товарищеской встречи не был в курсе того, что он уже вышел в прямой эфир. Коллеги вовремя об этом предупредили, пока "голос" трансляции не наговорил еще больше лишнего.

Ближайший контрольный поединок "Днестр" сыграет 22 марта на стадионе "Горка" в Ивано-Франковске против местного "Прикарпатья".

По теме
yellow-arrow
Рябоконь: Жду какого-нибудь вызова - знаю, что еще буду работать в серьезных командах
yellow-arrow
Динамо провело спарринг с аматорским ФК Лисне, в составе которого сыграл Гармаш
yellow-arrow
ФСК - все? Главный тренер Мариуполя принял аматорскую команду
Днестр (Залещики)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fanatico
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости