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"Позорный клуб Днестр Залещики": комментатор не знал, что уже началась прямая трансляция
Сказал лишнего
Фото - Дністер
В Тернополе состоялся очередной контрольный поединок команды из Залещиков в рамках подготовки к чемпионату Украины среди любителей. Серебряный призер Высшей лиги чемпионата Тернопольской области 2024 одержал волевую победу над "Галычем" (Збараж), уступая до 70-й минуты (2:1).
Курьезная ситуация произошла еще до стартового свистка спарринга. Комментатор товарищеской встречи не был в курсе того, что он уже вышел в прямой эфир. Коллеги вовремя об этом предупредили, пока "голос" трансляции не наговорил еще больше лишнего.
March 21, 2025
Ближайший контрольный поединок "Днестр" сыграет 22 марта на стадионе "Горка" в Ивано-Франковске против местного "Прикарпатья".
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