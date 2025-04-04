"Саня меня набрал и попросил помочь". Олейник рассказал о своем переходе в любительский клуб

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник объяснил причины, почему он стал игроком любительского клуба "Авангард" (Лозовая).

- Денис, расскажите, как Гладкий уговорил вас перейти в "Авангард"?

- Я нахожусь на стажировке в "Александрии", набираюсь опыта и учусь в плане тренерской работы. Что касается "Авангарда", то Саня меня набрал и попросил помочь команде. Мы очень хорошо знаем друг друга, ведь раньше вместе выступали. Я ответил Гладкому, что по возможности буду приезжать на игры "Авангарда" и постараюсь помочь.

У команды из Лозовой во втором круге восемь игр, но я не уверен, что сыграю во всех матчах. У меня еще параллельно тренерские курсы. 14 апреля в Киеве начинается вторая сессия на получение лицензии А. Скажу откровенно, для меня приоритет - это тренерская работа.