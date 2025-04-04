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Олейник: Алиев и Милевский нашли себя в медиафутболе
Вряд-ли легенды захотят играть за аматоров
Фото: Instagram.com/aliev_sasha88
Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник, который не так давно завершил профессиональную карьеру, но еще играет за аматорский клуб "Авангард" (Лозовая), высказался о медиафутболе.
– Не планирует ли ваш клуб еще заявить звездных футболистов. Может, уговорите ваших бывших партнеров, например Алиева и Милевского помочь "Авангарду"?
– Я не уверен, что они согласятся. Они нашли себя в медийном футболе.
– А вам медийный футбол не интересен?
– Ну почему? Мне понравился в плане эмоций и атмосферы зимний медиатурнир во Львове. Я получил удовольствие от этих двух дней, когда выступал за "Рух Медиа Тим". Будет видно, что дальше, но повторюсь, для меня приоритет – это тренерская работа.
– Не жалкоете, что завершили профессиональную карьеру игрока? Олег Дулуб говорил , что вы могли бы еще поиграть на уровне УПЛ.
– Да, я мог. У меня был действующий контракт с ЛНЗ на полгода до июля 2025 года. Но это было мое решение – закончить карьеру раньше. Я хотел идти учиться на тренерскую лицензию, не теряя еще год. Действующий профессиональный футболист не может учиться на лицензию А, поэтому я принял такое решение и не жалею.
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