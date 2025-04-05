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"Если бы он захотел, то мог бы еще играть в УПЛ": тренер любительского клуба похвалил звездного подопечного
В нынешней Премьер-лиге нашлось бы место
facebook.com/avangard.lozova
Главный тренер "Авангарда" (Лозовая) Игорь Рахаев рассказал, как обстоят дела у его звездного подопечного Евгения Хачериди, который присоединился к любительской команде месяц назад.
"То, что я увидел на сборах, он находится в хорошей форме. Я думаю, если бы он захотел, то мог бы еще играть в УПЛ. Из "звезд" мы пока никого не можем найти. Мы бы с удовольствием взяли нескольких людей, но, к сожалению, никто не изъявляет желания ехать в Харьковскую область. У нас тяжелый регион и поэтому серьезные кадровые проблемы”, – сказал тренер.
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Евгений последний раз выходил на поле в профессиональном футболе в ноябре 2020 года, когда защищал цвета белорусского "Динамо-Брест". Сейчас "Авангард" делит третье место в группе 2 любительской лиги (19 очков).
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