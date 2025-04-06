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Бывший тренер Оболони возглавит любительский клуб
Новый вызов для Иващенко
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Журналист и эксперт Артур Валерко прокомментировал приход бывшего главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко в любительский клуб "Мрия" (Гостомель).
"Легенда "Оболони" после УПЛ принимает любительскую команду. Это стало возможным благодаря знакомству с представителями менеджмента "Мрия". Иващенко получает сильнее состав, чем был у предшественников, но седьмое место в областных соревнованиях и десятое во всеукраинских усложняют задачу молодому тренеру", — сказал эксперт.
Иващенко возглавлял "Оболонь" с 2021 по 2024 год.
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