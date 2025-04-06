Бывший тренер Оболони возглавит любительский клуб

Журналист и эксперт Артур Валерко прокомментировал приход бывшего главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко в любительский клуб "Мрия" (Гостомель).

"Легенда "Оболони" после УПЛ принимает любительскую команду. Это стало возможным благодаря знакомству с представителями менеджмента "Мрия". Иващенко получает сильнее состав, чем был у предшественников, но седьмое место в областных соревнованиях и десятое во всеукраинских усложняют задачу молодому тренеру", — сказал эксперт.