"Возможно, стану новым Варди", - форвард аматорского клуба из Киева не скрывает амбициозных планов

22-летний нападающий киевского аматорского клуба "Rebel" Антон Богдан в трех апрельских поединках оформил семь результативных действий – три гола и четыре результативных передачи.

Сам Богдан надеется, что его старания не пройдут бесполезно и, возможно, его заметят скауты ведущих клубов УПЛ, планы ведь у него достаточно амбициозные.

"Мой возраст еще позволяет мне поставить себе цели поиграть в Лиге Чемпионов, но я реалист, поэтому ближайший план – прогрессировать и выигрывать дальнейшие матчи.

Может, я стану еще одним Джейми Варди", – рассказал Богдан.