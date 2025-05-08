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"Возможно, стану новым Варди", - форвард аматорского клуба из Киева не скрывает амбициозных планов

Аматорский футбол
Обновлено

Антон Богдан - нападающий киевского аматорского клуба Rebel

"Возможно, стану новым Варди", - форвард аматорского клуба из Киева не скрывает амбициозных планов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-летний нападающий киевского аматорского клуба "Rebel" Антон Богдан в трех апрельских поединках оформил семь результативных действий – три гола и четыре результативных передачи.

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Сам Богдан надеется, что его старания не пройдут бесполезно и, возможно, его заметят скауты ведущих клубов УПЛ, планы ведь у него достаточно амбициозные.

"Мой возраст еще позволяет мне поставить себе цели поиграть в Лиге Чемпионов, но я реалист, поэтому ближайший план – прогрессировать и выигрывать дальнейшие матчи.

Может, я стану еще одним Джейми Варди", – рассказал Богдан.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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