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"Возможно, стану новым Варди", - форвард аматорского клуба из Киева не скрывает амбициозных планов
Антон Богдан - нападающий киевского аматорского клуба Rebel
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний нападающий киевского аматорского клуба "Rebel" Антон Богдан в трех апрельских поединках оформил семь результативных действий – три гола и четыре результативных передачи.
Сам Богдан надеется, что его старания не пройдут бесполезно и, возможно, его заметят скауты ведущих клубов УПЛ, планы ведь у него достаточно амбициозные.
"Мой возраст еще позволяет мне поставить себе цели поиграть в Лиге Чемпионов, но я реалист, поэтому ближайший план – прогрессировать и выигрывать дальнейшие матчи.
Может, я стану еще одним Джейми Варди", – рассказал Богдан.
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