"С футболом не завязал". Рябоконь рассказал, что произошло с Гармашем

Тренер-консультант "Лесного" Александр Рябоконь назвал причину, по которой полузащитник Денис Гармаш не попадает в заявку команды уже несколько матчей.

"Гармаш с футболом не завязал - у него травма. Вот недавно только две тренировки провел. Надеемся, что со следующей недели уже начнет играть снова полноценно.

Мышечная травма, был надрыв задней поверхности бедра. Уже больше месяца прошло, поэтому он почти полностью уже восстановился. В "Динамо", кстати, проходил реабилитацию. Вот сегодня уже тренировался в общей группе, пока потихоньку", - сказал Рябоконь.