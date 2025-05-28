Аматорский футбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"С футболом не завязал". Рябоконь рассказал, что произошло с Гармашем
Все не так плохо
Лісне
Тренер-консультант "Лесного" Александр Рябоконь назвал причину, по которой полузащитник Денис Гармаш не попадает в заявку команды уже несколько матчей.
"Гармаш с футболом не завязал - у него травма. Вот недавно только две тренировки провел. Надеемся, что со следующей недели уже начнет играть снова полноценно.
Мышечная травма, был надрыв задней поверхности бедра. Уже больше месяца прошло, поэтому он почти полностью уже восстановился. В "Динамо", кстати, проходил реабилитацию. Вот сегодня уже тренировался в общей группе, пока потихоньку", - сказал Рябоконь.
Напомним, Гармаш перешел в "Лесное" в январе этого года. Ранее известный по выступлениям в "Динамо" игрок защищал цвета "Металлиста 1925".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- "Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины
- Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- Алиев ответил ветерану ВСУ, который обвинил его во лжи
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой