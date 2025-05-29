Тренер Днестра: Постараемся нейтрализовать Хачериди, Олейника и Гладкого

Украинский тренер Олег Красноперов в интервью Sport.ua рассказал о начале работы в аматорском клубе "Днестр".

– Вы работали в Первой лиге. Бюджеты клубов сильно разнятся?

– Отличия, конечно, есть. Но не настолько, как это может показаться. Могу сказать, что "Днестр" практически готов для профессионального футбола.

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– Какие задачи ставит руководство перед командой?

– На данном этапе первая цель – выиграть первенство среди аматорских коллективов. А дальше будет видно, куда мы будем двигаться.

– 1 июня, в четвертьфинале соревнований вы сыграете с "Авангардом" из Лозовой, цвета которого защищают Евгений Хачериди, Денис Олейник и Александр Гладкий. Видели их в деле?

– Конечно. Имея такой колоссальный опыт выступлений в Премьер-лиге и в сборной Украины, это делает "Авангард" очень сильным оппонентом. Будем стараться нейтрализовать этих авторитетных исполнителей и строить игру так, чтобы добиться положительного результата. Несмотря на то, что соперник обладает такими классными игроками, все решиться на футбольном поле, - сказал Красноперов.