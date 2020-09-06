Сборная Украины разгромила Францию и заняла 3-е место в Евролиге
Украина уничтожили французов 7:2
Сборная Украины по пляжному футболу разгромно обыграла Францию в последнем туре Суперфинала Евролиги-2020. Встреча закончилась со счетом 7:2.
Благодаря этой победе, украинская команда заняла 3-е место на турнире. По ходу чемпионата наша сборная победила Германию (3:3, 4:3 пен), проиграла Швейцарии (2:4) и Португалии (2:4).
Турнирная таблица
|И
|П
|ВО
|ВП
|ПП
|ПО
|П
|М
|О
|1
|Швейцария
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|22—10
|9
|2
|Португалия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|15—3
|9
|3
|Украина
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|14—13
|4
|4
|Франция
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|9—28
|3
|5
|Германия
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|14—20
|0
Победу в Евролиге разыграют сборные Португалии и Швейцарии.
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Источник:УАФ
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Кююмалайнен (Київ)
06.09.2020 в 21:22
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