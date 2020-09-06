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Сборная Украины разгромила Францию и заняла 3-е место в Евролиге

Пляжный футбол
(2 голосов)

Украина уничтожили французов 7:2

Сборная Украины разгромила Францию и заняла 3-е место в Евролиге
Новина українською

Сборная Украины по пляжному футболу разгромно обыграла Францию в последнем туре Суперфинала Евролиги-2020. Встреча закончилась со счетом 7:2.

Благодаря этой победе, украинская команда заняла 3-е место на турнире. По ходу чемпионата наша сборная победила Германию (3:3, 4:3 пен), проиграла Швейцарии (2:4) и Португалии (2:4).

Турнирная таблица

И П ВО ВП ПП ПО П М О
1 Швейцария 3 3 0 0 0 0 0 22—10 9
2 Португалия 3 3 0 0 0 0 0 15—3 9
3 Украина 4 1 0 1 0 0 2 14—13 4
4 Франция 4 1 0 0 0 0 3 9—28 3
5 Германия 4 0 0 0 1 0 3 14—20 0

Победу в Евролиге разыграют сборные Португалии и Швейцарии.

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
УАФ
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
06.09.2020 в 21:22
Наши пляжники почти самые пляжные в Европе!
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