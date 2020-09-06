Сборная Украины разгромила Францию и заняла 3-е место в Евролиге

Сборная Украины по пляжному футболу разгромно обыграла Францию в последнем туре Суперфинала Евролиги-2020. Встреча закончилась со счетом 7:2.

Благодаря этой победе, украинская команда заняла 3-е место на турнире. По ходу чемпионата наша сборная победила Германию (3:3, 4:3 пен), проиграла Швейцарии (2:4) и Португалии (2:4).

Турнирная таблица

И П ВО ВП ПП ПО П М О 1 Швейцария 3 3 0 0 0 0 0 22—10 9 2 Португалия 3 3 0 0 0 0 0 15—3 9 3 Украина 4 1 0 1 0 0 2 14—13 4 4 Франция 4 1 0 0 0 0 3 9—28 3 5 Германия 4 0 0 0 1 0 3 14—20 0

Победу в Евролиге разыграют сборные Португалии и Швейцарии.