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Сборная Украины вышла в финал Евролиги-2021

Пляжный футбол
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Хотя и потерпела поражение

Сборная Украины вышла в финал Евролиги-2021

Photo by Jose Manuel Alvarez/BSWW

Новина українською

В третьем туре отборочного турнира Евролиги-2021 сборная Украины по пляжному футболу уступила португальцам в серии пенальти.

Подопечные Николая Костенко лидировали в счете на протяжении большей части игры, и только на 29-й минуте сборная Португалии смогла восстановить паритет, сделав счет 2:2. До этого благодаря дублю Дмитрия Войтенко украинцы вели 2: 0 в матче с лидерами мирового рейтинга.

Через несколько минут после второго пропущенного гола сборная Украины забила третий, но потом сразу же снова португальцы сравняли цифры на табло.

Судьба матча решилась в серии пенальти, в которой хозяева (матчи отбора происходили в португальском Назаре) были сильнее.

В итоге "сине-желтые" заняли второе место в группе A с тремя очками в активе (одна победа в овертайме, одна - после серии пенальти) и квалифицировались в финальную часть Евролиги-2021. Матчи решающего этапа состоятся 8-12 сентября в Фигейра-да-Фош (Португалия).

Португалия - Украина 3:3, по пенальти - 4:2

Голы: Коимбра (24), Мартинс (29, 33) - Войтенко (4, 21, с пенальти), Брильянте (32, автогол)

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В статье: Украина сборная Украины по пляжному футболу
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