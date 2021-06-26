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Генеральный секретарь УАФ: Я против поездки сборной Украины на ЧМ в Москву

Пляжный футбол
(2 голосов)

Пока вопрос не решен

Генеральный секретарь УАФ: Я против поездки сборной Украины на ЧМ в Москву

Photo by Jose Manuel Alvarez/BSWW

Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал возможный отказ от поездки на Чемпионат Мира сборной Украины по пляжному футболу в страну-агрессор Россию:

"На данный момент четко не могу ответить на вопрос, будет ли Украина бойкотировать финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу в России. Пока что все наше внимание сосредоточено на Евро-2020, в котором наша национальная сборная продолжает принимать участие.

Думаю, что по окончании Евро будет решен и вопрос с финальной частью чемпионата мира по пляжному футболу. Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиальным после Евро", - сказал Юрий Записоцкий.

Напомним, что вчера сборная Украины по пляжному футболу квалифицировалась в финальный раунд Чемпионата Мира-2021, который состоится в Москве 19-29 августа.

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу Юрий Записоцкий УАФ
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Комментарии (31)
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Vantala (Kharkiv)
26.06.2021 в 16:21
Лично я не могу себе представить как наша сборная поедет на соревнования к русским фашистам. Этот вопрос даже к должен обсуждаться. Как бы не рвали тут пуканы разномастные ватники и малороссы.
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+6
-2
balamyt (Boston)
26.06.2021 в 16:20
Пусть Записоцкий засунет свое мнение себе в одно место . Он еще за провал в Лозанне по Лиге наций не ответил..Нашим пляжным футболистам Нужно обязательно ,и ехать и в Москве ,и своей Формой (с Крымом и Слава Украине ! ) , своими Победами доказывать Миру и России что Крым относится к Украине ,тогда наших футболистов и другие участники и фанаты поддержат.. Байкот будит только на руку России..т.к. нет Украины и проблем Нет.. а проблема Есть она должна сверлить дырки в башке у Путина и его сторонников Русского Мира в Украине .О ней нужно говорить не Байкотом...а показом своей решимость и Победой в логове Агрессора.., . .
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+5
-2
Comment06 (Украина)
26.06.2021 в 16:09
Липецке, продавать металл патриотично- а соревноваться в международных соревнованиях- зрада?! Задолбали! Правильно подмечено- после 14 года все украинцы стали патриотами- простые одели бронежилеты, богатые- вышиванки!
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+3
-8
Vantala (Kharkiv)
26.06.2021 в 16:16
Пошёл бы ты на юх, недоделанный.
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+5
-3
aleks68
26.06.2021 в 16:19
полечи голову лапотная подстилка
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+4
-3
Comment06 (Украина)
26.06.2021 в 16:06
Мы уже теряли квоту в КМ по биатлону в 2018 после отказа ехать в Тюмень. Покупать российский газ, держать шоколаладный бизнес в
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+2
-8
aleks68
26.06.2021 в 16:12
а при чём здесь шоколадный бизнес?любишь лапти и берёзки?не ной
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+7
-4
velbag (Полтава)
26.06.2021 в 16:39
нє брєші,скунс ЗЕлупнєвий. шоколадного бізнєса в якцапіі нє било,а вот сєріальчікі сєйчас єсть
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+2
-1
Prach13 (Дрогобич)
26.06.2021 в 16:01
Це дешевий піар!Для чого тоді грати відбір?це моразм а не патріотиз!Потрібно було відмовлятися від відбору,що не знали де буде чемпіонат?
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+2
-8
avatar
Red_Cat (Салоники)
26.06.2021 в 15:52
спорт и политику успешно смешивают ка-цап-ские твари и другие твари - продажные чиновники уефа, которые ОЧЕНЬ любят деньги газпрома.
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+4
-1
хфутбольная хфизика (Бухарест)
26.06.2021 в 15:51
ну конечно)) очко жим жим)) уже с непонятной тряпкой красной черной и портретом лысого какого не поедешь) и тем более кричалки не покричишь)))))) проще прикрыться непонятно чем)) когда то киевляне играли матч смерти с фашистами , и выиграли ,зная что умрут) а тут никого ж убивать не собираются)) но тогда патриоты ж были, а сейчас непонятно шчо, так, диванные недоразумения, способные вякать только в нете ps что может быть лучше победы в турнире в логове врага?)) хотя может то и не враг совсем
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+4
-6
Думитреску (Новомосковск)
26.06.2021 в 16:01
Вот, блин, правильно всё сказал, но вторая часть PS всё перечеркнула. Ехать надо! А то - враг однозначно.
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0
-4
aleks68
26.06.2021 в 16:18
баран лапотный а кто даст там победить?"может то и не враг совсем"???с тобой всё ясно любитель паРАШИ.главное посмотреть друг другу в глаза из той же оперы
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+2
-2
velbag (Полтава)
26.06.2021 в 16:36
нє било нікакого матча смєрті,лапоть
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+2
-2
tiumet (Запоріжжя)
26.06.2021 в 17:04
Скіко вже років пройшло, скіко публікацій було, все одно знаходяться люди які вірять в цей міф про матч смерті.
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0
0
SportStats (Одесса)
26.06.2021 в 15:49
Ехать и рвать всех!
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+3
-2
football_soccer (Украина)
26.06.2021 в 15:43
Прошлый ЧМ был не в России , но сам отбор был в России, из-за чего наша сборная не поехала даже на отбор и собственно пролетела мимо ЧМ даже без борьбы.Этот отбор сыграли в Португалии , сборная отобралась на ЧМ , но ехать надо в Россию .. И снова на пляжников начинают давить . Кому будет легче от того, что люди , которые честно завоевали право играть на ЧЕМПИОНАТЕ МИРА останутся дома и никуда не поедут?Подарим путёвку какой-то сборной, которая участия в этом ЧМ не заслужила, вот и все что будет
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+7
-4
seryiezik (Киев)
26.06.2021 в 15:33
Хватит смешивать спорт и политику! Вспомните олимпиаду 80 в Москве и 84 в Америке! В конечном итоге страдают спортсмены и болельщики!
Ответить
+5
-12
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 15:42
В Москву пол мира не приехало.
Ответить
+6
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
26.06.2021 в 15:54
ни в 80-ом, ни в 84-ом не было оккупированных территорий. ни США у СССР, ни наоборот. в 2021 есть оккупированный ка-ца-пами Крым и часть юго-востока Украины.
Ответить
+5
-2
Vantala (Kharkiv)
26.06.2021 в 16:15
Были оккупированные территории. Афганистан.
+2
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
26.06.2021 в 16:21
Афганистан - это третья страна.
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 16:22
Тебе тут правильно написали, советский спецназ уничтожил официальное правительство в Афганистане и захватил страну. Учи элементарную историю. Стыдно не знать такие факты.
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 15:30
Да, провокаций со стороны козломордых думаю будет много...
Ответить
+7
-5
хфутбольная хфизика (Бухарест)
26.06.2021 в 15:53
ты бы меньше пил. каждый месяц мотаюсь в Москву ,Ростов по работе..на укро номерах) ни царапины ни провокаций)) как же вас запугали, ржу нимагу
Ответить
+2
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 16:20
Тебя никто не трогает потому, что ты сявка в сравнении с официальными представителями Украины в России коими будет наша команда.
0
-3
aleks68
26.06.2021 в 16:22
нравится паРАША?едь и не гавкай.
+1
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 16:34
Aleks 68 Убейся, больной.
+2
0
MaximSK (Киев)
26.06.2021 в 15:29
Если не ехать туда, то и бороться за выход в ЧМ тогда не надо было бы.
Ответить
+5
-9
avatar
Red_Cat (Салоники)
26.06.2021 в 15:44
неправильный ответ. в корне неправильный.
Ответить
+4
-3
хфутбольная хфизика (Бухарест)
26.06.2021 в 15:54
ага, нужно как ты, хурьков нв салоники сменить и сидеть прятаться)) а шо, как истинная патриотка)
+1
-5


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