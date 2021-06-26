Сборная Украины обыграла Португалию и вышла в финал отбора на ЧМ
В финале наши парни сыграют с Испанией
УАФ
Сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале отборочного турнира чемпионата мира минимально обыграла Португалию. Единственный забитый мяч на счету Войтенко.
Таким образом, подопечные Николая Костенко пройшил в финал квалификации, где сыграют против Испании.
Отбор к ЧМ-2021. 1/2 финала
Украина - Португалия - 1:0 (в доп. время)
Гол: Войтенко (37).
Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Сиренко, Заворотний, И. Борсук, Зборовский, Пачев, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
26.06.2021 в 23:34
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