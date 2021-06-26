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Сборная Украины обыграла Португалию и вышла в финал отбора на ЧМ

Пляжный футбол
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(2 голосов)

В финале наши парни сыграют с Испанией

Сборная Украины обыграла Португалию и вышла в финал отбора на ЧМ

УАФ

Новина українською

Сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале отборочного турнира чемпионата мира минимально обыграла Португалию. Единственный забитый мяч на счету Войтенко.

Таким образом, подопечные Николая Костенко пройшил в финал квалификации, где сыграют против Испании.

Отбор к ЧМ-2021. 1/2 финала

Украина - Португалия - 1:0 (в доп. время)

Гол: Войтенко (37).

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Сиренко, Заворотний, И. Борсук, Зборовский, Пачев, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

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В статье: Украина Португалия
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
26.06.2021 в 23:34
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