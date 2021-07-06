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Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву

Пляжный футбол
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(3 голосов)

Украинская команда заняла второе место на европейском отборе

Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву

УАФ

Новина українською

УАФ и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать на чемпионате мира-2021, который будет проходить с 21 по 29 августа в Москве. Об этом сообщает Tribuna ссылаясь на собственные источники.

К слову, на прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и назвал цель для команды от руководства – добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.

В чемпионате мира по пляжному футболу примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться в четверг, 8 июля в Цюрихе.

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В статье: Украина
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (27)
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Дядько Петро (Волинь)
06.07.2021 в 15:57
В мене питання? Чемпіонати світу в рашці заборонено проводити до 2022 р. Пляжний футбол курірує ФІФА і їм що плювати на все?
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0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
06.07.2021 в 15:55
Продажна ФИФА,УЕФА та інші .Тільки ублюдки могли проводити спортивні змагання на росии після 14-го року,навідь після 2008.Ну нічого рано чи пізно Рейх будет разрушен.Га*дони
Ответить
0
-1
Зритель (Харьков)
06.07.2021 в 15:52
Назло кондуктору возьму билет и пойду пешком. Примерно так.
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
06.07.2021 в 15:47
Як це заборонила? А їм самим не доходить? Цікаво, 1943 у Великій Британії, Франції чи СРСР роздумували б над тим чи їхати в Берлін на ЧС? Таваріщ сталін особисто, мабуть, вийшов би, на перон, проводжати команду
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+2
0
Приоритет (Неаполь скифский)
06.07.2021 в 15:09
Глупое решение федерации. Футболисты честно завоевали право играть на ЧМ.
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+5
-5
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.07.2021 в 15:09
Як не їхати,форму з Кримом і поперли чемпіонами ставати.
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+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 15:07
Правильно!!!!
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+6
-7
ukatan (Харьковская обл.)
06.07.2021 в 15:05
Ну это не окончательно. Все зависит от мировой федерации по пляжному футболу. Пригрозят пятилетней дисквалификацией во всех турнирах - поедут как миленькие! Да, еще один вопрос. На ЧМ платятся очень неплохие призовые. УАФ и АПФУ их команде компенсирует?
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+5
-4
football_soccer (Украина)
06.07.2021 в 15:07
дисквалификации не будет, уже проверено.... опытом. Наша сборная и прошлый чемпионат мира пропустила, по этой же причине. Им просто не разрешили играть в отборе из-за того, что он был в россии. Так что это 2й подряд ЧМ на который нашу сборную не пускает своя же федерация
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0
-2
хфутбольная хфизика (Бухарест)
06.07.2021 в 15:01
а теннисистки играют укр с росс ни ничего))
Ответить
+1
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2021 в 15:03
Ну так они не в Лаптестане играют с ними
Ответить
+5
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2021 в 14:53
Меня интересует другое: сейчас в рф , а особенно в москве, просто ж.опа с короной, по 25 штук в день , в самой москве более 5 тыс., спутник слетел с орбиты. Как можно проводить там ЧМ? Швейцарские кантоны молчат?)))
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+13
-1
football_soccer (Украина)
06.07.2021 в 14:56
швейцарские кантоны в отборе как раз от нашей сборной и вылетели . Но теперь судя по всему они и поедут на ЧМ
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+3
0
Ol-g (Одесса)
06.07.2021 в 14:50
Дисква?
Ответить
+3
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
06.07.2021 в 14:52
Дисква, ну і що?.
Ответить
+2
-3
football_soccer (Украина)
06.07.2021 в 14:49
цирк. А зачем тогда посылали играть отбор в Португалию? В кабинетах у себя ,наверное, думали, что сборная проиграет и естественным образом не отберется на ЧМ. ? Вообще не понимаю такого хайпа именно вокруг футбола и его разновидностей. За эти 7 лет в россии были ЧМ по разным видам спорта и наши спортсмены туда ездили. Кипиша не было. Что за двойные стандарты?
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+7
-5
Камонплей
06.07.2021 в 15:26
звідки взятися кіпішу щодо видів спорту за якими ніхто не слідкує?
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
06.07.2021 в 14:47
МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ВСЕ ПРИДУРКИ МИРА ЖИВУТ В УКРАИНЕ
Ответить
+6
-12
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2021 в 14:48
Тебя наипали
Ответить
+4
-2
дЫркофан
06.07.2021 в 14:52
сам-то тоже из них?
Ответить
+9
-2
Cerega15 (Kherson)
06.07.2021 в 15:26
Разве нормальный человек станет писать капсом?
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.07.2021 в 15:06
Ты о себе?
Ответить
+6
-1
Limpus (Александрия)
06.07.2021 в 14:46
Дебилизм высшей пробы! Жалко футболистов и их карьеры
Ответить
+8
-5
kalan-86 (Анкара)
06.07.2021 в 14:41
Ну зачем бояться ехать? Нужно ехать и утереть там всем нос. Другие виды спорта спокойно себе принимают участие в турнирах на той части суши.
Ответить
+6
-5
хфутбольная хфизика (Бухарест)
06.07.2021 в 15:02
не не не футбол же это не спорт а политика
Ответить
+1
-4
ДобрыйУпырь (Rim)
06.07.2021 в 14:39
Ну и хэштег нужен: "спорт вне политики".
Ответить
+7
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
06.07.2021 в 15:16
В світі є тільки одна країна -рашка, де спорт без політики, тільки чомусь допінгу дуже багато.
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+5
-2


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