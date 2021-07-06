Оргкомитет ЧМ по пляжному футболу не получал официального отказа от участия от сборной Украины
В Москве говорят, что никаких официальных писем пока что не получали
Организационный комитет чемпионата мира по пляжному футболу на сегодняшний день не получал официальных писем от УАФ или ФИФА по поводу отказа от участия украинской сборной в турнире, сообщает РИА Новости.
Поэтому подготовка к чемпионату мира ведется из тех соображений, что украинские "пляжники" будут участвовать в турнире.
Напомним, что ЧМ по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Жеребьевка турнира состоится 8 июля в Цюрихе.
Ранее сообщалось, что
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Источник:РСпорт
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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
06.07.2021 в 20:06
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.07.2021 в 19:34
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