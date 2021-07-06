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Оргкомитет ЧМ по пляжному футболу не получал официального отказа от участия от сборной Украины

Пляжный футбол
(1 голосов)

В Москве говорят, что никаких официальных писем пока что не получали

Оргкомитет ЧМ по пляжному футболу не получал официального отказа от участия от сборной Украины

Новина українською

Организационный комитет чемпионата мира по пляжному футболу на сегодняшний день не получал официальных писем от УАФ или ФИФА по поводу отказа от участия украинской сборной в турнире, сообщает РИА Новости.

Поэтому подготовка к чемпионату мира ведется из тех соображений, что украинские "пляжники" будут участвовать в турнире.

Напомним, что ЧМ по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Жеребьевка турнира состоится 8 июля в Цюрихе.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили ехать на турнир в Москву.

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
РСпорт

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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
06.07.2021 в 20:06
От цікаво, а від ЧС футбольного, якби проходив у рашці, Павелко б відмовився, чи пляжний не такі прибутки приновить?!
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.07.2021 в 19:34
УАФ играть сборной запретила но официально Москву не информировала. Тогда какой процент официальности носит этот запрет? Бардак какой-то.
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