  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пляжный футбол
  4. Ващук: Что плохого, что ЧМ пройдет в Москве? Надо ехать, играть и ничего не бояться
В тренде

Ващук: Что плохого, что ЧМ пройдет в Москве? Надо ехать, играть и ничего не бояться

Пляжный футбол
Обновлено
(6 голосов)

Нарратив про спорт вне политики

Ващук: Что плохого, что ЧМ пройдет в Москве? Надо ехать, играть и ничего не бояться

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

– Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных, ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику.

– Почему не отказались от участия в отборе, когда узнали, что ЧМ пройдет в Москве?

– Нам сказали ехать. У нас отбор на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. В пляжном футболе я буквально месяц, раньше я им не занимался. Без всякой задней мысли отправляли ребят завоевать путевку на ЧМ, а дальше бы разбирались. Ребята ее завоевали. Я не понимаю, почему приняли такое решение.

Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю.

– Санкции могут к нам применить за такой отказ?

– Все может быть, я не знаю. Сложно рассуждать.

Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Ващук Чемпионат Украины по пляжному футболу
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
06.07.2021 в 22:05
а ващуку не привыкать.что в москве играть,что в киеве.кормилец ещё тот
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
06.07.2021 в 21:48
Отак-от, поки одних вбивають російські терористичні війська, для інших це "палітіка".Якщо "нє панімаєш" то поїдь на фронт, тоді може поймеш. Мені здається, що навіть коли тут рашисти концтабори створять і будуть ррзстрілювати кожного другого, воно все одно не буде "панімати, что плахого в Москве"
Ответить
+5
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.07.2021 в 21:45
Дурак ти, браток. Розкажи це все пацанам, які зараз в окопах.
Ответить
+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.07.2021 в 21:46
Вот ты как раз из окопа и пишешь
Ответить
+1
-5
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.07.2021 в 21:51
Не смерди, кримчанин. Не той вік вже у мене.
+1
-1
aleks68
06.07.2021 в 22:04
моська лапотная всё тявкаешь из крыма.придёт день своё получишь.не сомневайся
+1
0
krakow (Херсон)
06.07.2021 в 21:29
Посол(хохол) доброй воли.
Ответить
+3
-2
LeonLeon (Poznań)
06.07.2021 в 21:29
Война войной, а футбол по расписанию. Есть конечно в его словах логика и правда жалко команду, их амбиции, но с другой стороны с моральной тоже не правильно ехать. Политика мешает спорту это факт.
Ответить
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
06.07.2021 в 21:13
Да нечего боятся едьте и играйте никто вас там не съест.
Ответить
+4
-5
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.07.2021 в 20:54
Долг верни, фуфлыжник.
Ответить
+5
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...