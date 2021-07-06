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Пляжный футбол. УАФ уведомила ФИФА об отказе ехать на ЧМ-2021. Украину на турнире заменит Швейцария

Пляжный футбол
Обновлено
(2 голосов)

Уже никто никуда не едет

Пляжный футбол. УАФ уведомила ФИФА об отказе ехать на ЧМ-2021. Украину на турнире заменит Швейцария

instagram.com/beachsoccerua

Новина українською

Сборная Швейцарии займет место Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в России. Об этом сообщается в телеграм-канале РФС.

6 июля, стало известно, что сборной Украины запретили ехать в Россию на мировое первенство. ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины.

В итоге место украинской сборной займут швейцарцы, ставшие пятыми по итогам недавнего европейского отборочного турнира.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
РФС

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Комментарии (18)
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football_soccer (Украина)
06.07.2021 в 21:46
вот это отомстили так отомстили швейцарцам. Видел этот матч отбора против швейцарии, пацанам тяжко пришлось, но выстояли, нагнули швейцарцев в честной борьбе, а не как они нас, в большом футболе через кабинеты. И вот дяди в кабинетах берут и отдают путевку швейцарцам , и это после того, как эти же дяди в суде слили нашу сборную, получив технарь. Осталось еще в каком-нибудь виде спорта без борьбы что-то подарить швейцарцам, и премию не забыть выписать себе! премию! куда ж без премии?!
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+1
-2
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Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 21:48
Послушай, с теми темпами новой волны Короны, лучше при любых не ехать на мацкву.
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
06.07.2021 в 21:50
Не нийте. Якби ваш сусід згвалтував вашу матір, то ви би до нього регулярно побухати ходили чи лише на свята?
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+2
-2
Кот2021 (Николаев)
06.07.2021 в 21:54
Да тут вопрос в том: за чем мы участвовали в отборочных матчах? Ведь выиграть на этой земле титул было бы в разы приятней - пройдя отбор на ЧМ мы уже одной ногой пришли к этому самому соседу.
+1
-2
football_soccer (Украина)
06.07.2021 в 21:56
у тебя тупой пример. Максимально тупой. Как минимум начнем с того. Что нынешний и бывший президент нашей страны как вели свой бизнес через Россию, так и ведут. Большим дядям можно делать деньги. А обычные спортсмены и люди сразу предатели родины? причем тут вообще мать, изнасилование? порнхаба пересмотрелся?
+1
-2
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Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 21:56
Не согласен. Показательно выйти на ЧМ и не поехать по серьёзной причине - это норм. А отказались бы играть в отборе, то сказали бы, что мы и не попали бы туда. За престиж страны играть надо всегда, но не на земле оккупанта!
+2
0
Кот2021 (Николаев)
06.07.2021 в 21:58
Динамо-машина (Киев) 06.07.2021 в 21:56 лично меня мнение этого самого оккупанта абсолютно не тревожит.
0
-1
Acsakal (Kharkov)
06.07.2021 в 22:03
Це в тебе абсолютно тупа спроба зробити вигляд, що війни немає або що вона не стосується ані спортсменів, ані вболівальників.
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
06.07.2021 в 21:44
Мій дід казав: "дурню головатий що ти робиш." Хе Хе і шо цім хоче україна сказать? Ну нехай ідуть ловить рибу і збирати кізякі.
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+1
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 21:45
Идиот, название твоей страны пишется с большой буквы!!!
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
06.07.2021 в 21:53
Його дід був розумніший за онука, він бачив, що той - "дурень головатий".
+2
-2
kapkan (Луганск)
06.07.2021 в 21:44
И тут швейцарцам угодили!!!!
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+2
-1
Просто любитель (Днепр)
06.07.2021 в 21:44
Просто дол...бы это УАФ
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+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 21:42
Супер-супер-супер!!! Пошли они в очко, эти кац.апы, не будем мы их развлекать своей красивой игрой! Они наших людей убивают! А швейцарцы пусть Короны нахватаются, интересно будет вновь послушать их кантонных врачей.
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+2
-4
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таврия19752009 (симферополь)
06.07.2021 в 21:42
Страна с неадекватным правительством .назло России выкалю себе один глаз что у них был сосед одноглазый ( как в анекдоты)
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+4
-3
kalan-86 (Анкара)
06.07.2021 в 21:36
Мені завжди здавалось, що Україна не боїться ворогів, а сміливо йде на зустріч викликам. Цей випадок не виключення. Сподіваюсь вони там мали вагомі аргументи за саме таке рішення.
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-1
Acsakal (Kharkov)
06.07.2021 в 21:59
Який виклик? Кожен приїзд на парашку українських спортсменів чи артистів - це додатковий аргумент для московітів в проханні до Європи про зняття санкцій: "ось, бачьте, ще одні українці до нас приїхали. А хто при здоровому глузді поїде в країну, що воює з твоєю країною? Тож, ніякої війни немає, це громадянський конфлікт, знімайте швидше з нас санкції".
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0
0
novotrust@i.ua (Львів)
06.07.2021 в 21:33
Самі собі обрізали яйця
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-2


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