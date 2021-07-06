Пляжный футбол. УАФ уведомила ФИФА об отказе ехать на ЧМ-2021. Украину на турнире заменит Швейцария

Сборная Швейцарии займет место Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в России. Об этом сообщается в телеграм-канале РФС.

6 июля, стало известно, что сборной Украины запретили ехать в Россию на мировое первенство. ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины.

В итоге место украинской сборной займут швейцарцы, ставшие пятыми по итогам недавнего европейского отборочного турнира.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.