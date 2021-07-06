Пляжный футбол. УАФ уведомила ФИФА об отказе ехать на ЧМ-2021. Украину на турнире заменит Швейцария
Уже никто никуда не едет
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Сборная Швейцарии займет место Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в России. Об этом сообщается в телеграм-канале РФС.
6 июля, стало известно, что
В итоге место украинской сборной займут швейцарцы, ставшие пятыми по итогам недавнего европейского отборочного турнира.
Напомним, что чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.
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Источник:РФС
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