Харченко: После драки кулаками не машут, остается принять решение государства

Почетный президент ассоциации пляжного футбола Украины Сергей Харченко прокомментировал решение УАФ и АПФУ не отправлять сборную Украины на Чемпионат мира в Москву.

"С 2016 года не являюсь спортивным чиновником, поэтому могу сказать только как болельщик. Наше государство приняло решение запретить сборной по пляжному футболу ехать на финал ЧМ в Москву, поэтому нам остается смириться и принять его таким, какое оно есть. Решение надо выполнять.

Не нужно ли было играть отборочный турнир? Наверное, нашим футбольным чиновникам можно было прочитать эту ситуацию заблаговременно, предвидеть ее. Можно сказать, что никто не ожидал, что наша команда выйдет в финал, но такая политика должна быть системной, чтобы просчитать такой исход. Но после драки кулаками не машут, поэтому остается принять решение государства.

На мой взгляд, сейчас у нас самая сильная сборная по пляжному футболу за последние шесть лет, с того момента, как Украина выиграла Евро в 2016 году. Матч со Швейцарией показал, что команда на сумасшедшем ходу.

Думаю, теперь нам надо объединиться, чтобы постараться провести следующий чемпионат мира в Украине, и тогда мы точно примем в нем участие", – сказал Харченко.