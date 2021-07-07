  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пляжный футбол
  4. УАФ поддержала решение АПФУ отказаться от участия на ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве
В тренде

УАФ поддержала решение АПФУ отказаться от участия на ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве

Пляжный футбол
Обновлено
(1 голосов)

Причины - безопасность и коронавирус

УАФ поддержала решение АПФУ отказаться от участия на ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве

УАФ

Новина українською

УАФ поддержала позицию АПФУ отказаться от участия сборной Украины на ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве.

Ассоциация считает позицию абсолютно обоснованной и закономерной, учитывая рекомендации МИД и Министерства молодежи и спорта Украины, а также новой волны коронавируса в России.

"В приказе Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 № 1554 "О запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации" содержатся рекомендации о том, что всем спортивным федерациям стоит воздержаться от поездок в Россию на соревнования с целью избегания безосновательных задержаний членов сборных.

Министерство иностранных дел рекомендует реально оценивать свою безопасность во время планирования поездок в Россию для всех граждан Украины.

Именно вопрос безопасности стал ключевым в принятии решения касательно участия в соревнованиях на территории России, как для футболистов сборной, так и для болельщиков. Особенно в контексте вспышки новой волны коронавируса с наиболее опасным на сегодня штаммом – "Дельта".

5 июля Министерство здравоохранения Украины сообщило про новые ограничительные меры в связи со вспышкой этого штамма в России, которые начали действовать и для тех, кто приезжает из России в Украину.

Соответственно, если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность, их жизни или здоровью, то решение про отказ от участия в соревнованиях на территории России является абсолютно логическим", – сказано в заявлении УАФ.

Напомним, что ЧМ по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Жеребьевка турнира состоится 8 июля в Цюрихе. Вместо сборной Украины на турнир поедет команда Швейцарии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по пляжному футболу УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
07.07.2021 в 20:49
Интересно Швейцария спонсировала это решение?...
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...