УАФ поддержала решение АПФУ отказаться от участия на ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве

УАФ поддержала позицию АПФУ отказаться от участия сборной Украины на ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве.

Ассоциация считает позицию абсолютно обоснованной и закономерной, учитывая рекомендации МИД и Министерства молодежи и спорта Украины, а также новой волны коронавируса в России.

"В приказе Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 № 1554 "О запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации" содержатся рекомендации о том, что всем спортивным федерациям стоит воздержаться от поездок в Россию на соревнования с целью избегания безосновательных задержаний членов сборных.

Министерство иностранных дел рекомендует реально оценивать свою безопасность во время планирования поездок в Россию для всех граждан Украины.

Именно вопрос безопасности стал ключевым в принятии решения касательно участия в соревнованиях на территории России, как для футболистов сборной, так и для болельщиков. Особенно в контексте вспышки новой волны коронавируса с наиболее опасным на сегодня штаммом – "Дельта".

5 июля Министерство здравоохранения Украины сообщило про новые ограничительные меры в связи со вспышкой этого штамма в России, которые начали действовать и для тех, кто приезжает из России в Украину.

Соответственно, если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность, их жизни или здоровью, то решение про отказ от участия в соревнованиях на территории России является абсолютно логическим", – сказано в заявлении УАФ.