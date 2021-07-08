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Беленюк: Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены долго готовятся к соревнованиям, а перед турниром им запрещают участвовать

Пляжный футбол
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(2 голосов)

Мнение из Верховной Рады

Беленюк: Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены долго готовятся к соревнованиям, а перед турниром им запрещают участвовать

Новина українською

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

"Уже несколько дней ко мне обращаются представители СМИ, болельщики и спортсмены по поводу решения АПФУ запретить сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Москве.

Хочу донести свою позицию, потому что сам в 2018 году оказался в похожей ситуации. Мы долгое время готовились к чемпионату Европы в Дагестане, а через несколько дней нам сказали, что никто никуда не едет.

Позиция спортсменов может быть разной, некоторые считают, что надо ехать, побеждать, поднимать флаг Украины и чтобы звучал наш гимн даже в сердце агрессора, другие – наоборот, категорически против того, чтобы участвовать в соревнованиях на территории России.

Здесь, собственно, дело каждого спортсмена, так как все они личности со своими принципами и позицией.

Возникает совсем другой вопрос. Уверен, что в первую очередь профильное министерство должно дать четкую позицию относительно таких ситуаций, и уже вместе с федерациями/ассоциациями различных видов спорта принять решение о возможности или невозможности участия в подобных соревнованиях.

Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены долго готовясь к соревнованиям, не жалея ни сил, ни времени, проходят все этапы отбора, а непосредственно перед соревнованиями им запрещают участвовать.

После таких ситуаций действительно могут опуститься руки! Лучше уж заранее принять решение о неучастии в соревнованиях на территории РФ и дать спортсменам время на отдых с родными и близкими и настраиваться на следующие старты!

Я разделяю отчаяние украинских футболистов, потому что сам был в такой ситуации! Очень надеюсь, что профильным Министерством и федерациями/ассоциациями будут приняты соответствующие решения во избежание подобных случаев", – написал Беленюк.

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу Жан Беленюк
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Комментарии (4)
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Григорий Листопадов
08.07.2021 в 20:08
Просто Квашин,не все украинцы должны быть голубыми,как ты,баран неотёсанный.
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+1
-3
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2.dc (Николаев)
08.07.2021 в 20:02
Мля ... так вперед, Беленюк, инициируй то, о чем ты говоришь ... , приймите наконец что-нибудь действенное - шо ж вы, блин, сопли по каждому эпизоду размазываете ... (((
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+5
-1
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Просто Квашин (Харьков)
08.07.2021 в 19:38
У нас українців буде абсолютно альтернативна думка до "таварищей", яким Україна дала ВСЕ для іхнього розвитку, але якщо чорношкірі прихильники "русского мира" начнуть напрягать українців, то тобі сучара чорношкіра -- мало не покажеться !
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+3
-8
Юра с Амура (Дніпро)
08.07.2021 в 19:38
Ну не бувають українці чорними, хоч трісни...
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+3
-4


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