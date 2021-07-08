Беленюк: Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены долго готовятся к соревнованиям, а перед турниром им запрещают участвовать
Мнение из Верховной Рады
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал
"Уже несколько дней ко мне обращаются представители СМИ, болельщики и спортсмены по поводу решения АПФУ запретить сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Москве.
Хочу донести свою позицию, потому что сам в 2018 году оказался в похожей ситуации. Мы долгое время готовились к чемпионату Европы в Дагестане, а через несколько дней нам сказали, что никто никуда не едет.
Позиция спортсменов может быть разной, некоторые считают, что надо ехать, побеждать, поднимать флаг Украины и чтобы звучал наш гимн даже в сердце агрессора, другие – наоборот, категорически против того, чтобы участвовать в соревнованиях на территории России.
Здесь, собственно, дело каждого спортсмена, так как все они личности со своими принципами и позицией.
Возникает совсем другой вопрос. Уверен, что в первую очередь профильное министерство должно дать четкую позицию относительно таких ситуаций, и уже вместе с федерациями/ассоциациями различных видов спорта принять решение о возможности или невозможности участия в подобных соревнованиях.
Считаю недопустимой ситуацию, когда спортсмены долго готовясь к соревнованиям, не жалея ни сил, ни времени, проходят все этапы отбора, а непосредственно перед соревнованиями им запрещают участвовать.
После таких ситуаций действительно могут опуститься руки! Лучше уж заранее принять решение о неучастии в соревнованиях на территории РФ и дать спортсменам время на отдых с родными и близкими и настраиваться на следующие старты!
Я разделяю отчаяние украинских футболистов, потому что сам был в такой ситуации! Очень надеюсь, что профильным Министерством и федерациями/ассоциациями будут приняты соответствующие решения во избежание подобных случаев", – написал Беленюк.
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