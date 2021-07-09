Павелко: Будем способствовать в подаче заявки на проведение ЧМ по пляжному футболу в Украине

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021 , который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

"Вся футбольная Украина гордится успехом национальной сборной по пляжному футболу, в конце июня заняла второе место в квалификационном турнире ЧМ-2021 и завоевала одну из четырех путевок в финальную часть соревнований.

По понятным причинам, в частности, из соображений безопасности, а также в соответствии с рекомендациями Минмолодьспорта, МИД и Минздрава, команда не поехала для участия в этих матчах в Москву. УАФ в этом вопросе полностью поддерживает позицию коллег из Ассоциации пляжного футбола!

Для нас ребята из сборной и их тренерский штаб во главе с Николаем Костенко являются настоящими героями, которые получили серебро отборочного этапа и завоевали для Украины ценные баллы в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Сегодня имел возможность лично поздравить команду и поблагодарить футболистов, их главному наставнику и президенту АПФУ Василию Андрухиву за достигнутый успех и патриотическую позицию, а также вручить памятные подарки и комплекты новой формы с картой Украины и нашими оберегами.

А еще хотим, чтобы сборная почувствовала мощную поддержку наших болельщиков и футбольной общественности Украины. В частности, в двух международных турнирах, которые планируются уже в этом году - один в Украине, а другой за границей. Кроме того, будем всячески способствовать АПФУ в подаче заявки на проведение финальной части чемпионата мира по пляжному футболу в 2025 или 2027 году в Украине - в Днепре или Киеве, где активно развивается инфраструктура. В частности, в Днепре идет строительство спорткомплекса по пляжным видам спорта.

Наша сборная своей блестящей игрой заслужила домашний чемпионат мира! Гордимся командой и тренерами! Желаю новых побед и достижений! Слава Украине! Героям Слава!", - написал Павелко.