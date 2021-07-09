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Павелко: Будем способствовать в подаче заявки на проведение ЧМ по пляжному футболу в Украине

Пляжный футбол
(1 голосов)

Андрей Павелко - о ситуации с запретом на поездку сборной по пляжному футболу в Москву

Павелко: Будем способствовать в подаче заявки на проведение ЧМ по пляжному футболу в Украине

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

"Вся футбольная Украина гордится успехом национальной сборной по пляжному футболу, в конце июня заняла второе место в квалификационном турнире ЧМ-2021 и завоевала одну из четырех путевок в финальную часть соревнований.

По понятным причинам, в частности, из соображений безопасности, а также в соответствии с рекомендациями Минмолодьспорта, МИД и Минздрава, команда не поехала для участия в этих матчах в Москву. УАФ в этом вопросе полностью поддерживает позицию коллег из Ассоциации пляжного футбола!

Для нас ребята из сборной и их тренерский штаб во главе с Николаем Костенко являются настоящими героями, которые получили серебро отборочного этапа и завоевали для Украины ценные баллы в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Сегодня имел возможность лично поздравить команду и поблагодарить футболистов, их главному наставнику и президенту АПФУ Василию Андрухиву за достигнутый успех и патриотическую позицию, а также вручить памятные подарки и комплекты новой формы с картой Украины и нашими оберегами.

А еще хотим, чтобы сборная почувствовала мощную поддержку наших болельщиков и футбольной общественности Украины. В частности, в двух международных турнирах, которые планируются уже в этом году - один в Украине, а другой за границей. Кроме того, будем всячески способствовать АПФУ в подаче заявки на проведение финальной части чемпионата мира по пляжному футболу в 2025 или 2027 году в Украине - в Днепре или Киеве, где активно развивается инфраструктура. В частности, в Днепре идет строительство спорткомплекса по пляжным видам спорта.

Наша сборная своей блестящей игрой заслужила домашний чемпионат мира! Гордимся командой и тренерами! Желаю новых побед и достижений! Слава Украине! Героям Слава!", - написал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко сборная Украины по пляжному футболу
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.07.2021 в 01:15
Павелко, ты не нужен украинскому футболу. От тебя одни неприятности и разруха. Уходи.
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0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
10.07.2021 в 00:19
Можна провести на стадіоні Україна у Львові
Ответить
+2
0
balamyt (Boston)
10.07.2021 в 00:18
А сколько за это нужно будит занести Павелко догадывается! Нас так Все любят
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.07.2021 в 00:06
А где играть в Украине будут? Есть пляжи ?
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
10.07.2021 в 00:07
Нет) в мАскве есть)))
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+1
0
DimON1976 (Днепр)
10.07.2021 в 00:05
А чего сразу не участвовали??? Или у нас условия для пляжного футбола хуже, чем в мАскве???
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
10.07.2021 в 00:02
После такого демарша вряд-ли УЕФА вообще будет с ними о чем то разговаривать
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+2
0
Зритель (Харьков)
10.07.2021 в 01:07
Чемпионатами мира занимается ФИФА. Но мысль правильная.
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0
0
octavi4 (Warszawa)
09.07.2021 в 23:55
Чё там, уже деньги распилили после Евро, ищете новую кормушку?
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+1
0


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