Украина планирует подать заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу
Одесса - будет основным местом проведения турнира
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
УАФ сообщает, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется деталями подачи заявки Украины на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.
В группу войдут представители Украинской ассоциации футбола, ассоциации пляжного футбола Украины и другие специалисты.
Президент УАФ Андрей Павелко поблагодарил вице-президента Всемирной организации пляжного футбола Габино Реналеса за сотрудничество и выразил надежду, что ВОПФ (Всемирная организация пляжного футбола) будет сопровождать украинскую заявку и поможет ее продвижению в ФИФА.
Основным городом чемпионата мира будет Одесса. Киев, Днепр и Ивано-Франковск, как города, которые уже имеют определенную инфраструктуру по пляжному футболу, будут запасными локациями и местом расположения тренировочных баз участников мундиаля. Во всех четырех принимающих городах планируется в ближайшее время усовершенствовать материальную базу, необходимую для такого турнира.
Учитывая будущую заявку Украины на проведение чемпионата мира, Кубку Независимости по пляжному футболу планируется предоставить статус отборочного этапа чемпионата Европы, а еще через год - финала Кубка Европы по пляжному футболу.
Добавим, что Кубок Независимости-2021 стартует 23 июля.
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