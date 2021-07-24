Сборная Украины разгромила Турцию на Кубке Независимости в Киеве
Турнир только начался
УАФ/Автор невідомий
Сборная Украины по пляжному футболу разгромила сборную Турции. Матч состоялся в рамках Кубка Независимости-2021, который приурочен к 30-летию Независимости Украины.
Уже на девятой минуте подопечные Костенко вели в три мяча. Турки до первого перерыва отыграли один гол, однако во втором тайме Пашко довел свое количество голов до трех, и помог "сине-желтым" оторваться в счете от соперника. Цифры на табло до финального свистка держались на расстоянии. В итоге - 8:3 в пользу сборной Украины.
Турция - Украина - 3:8
Голы: Терзиоглу (10), Кескин (12), Тюркмен (36) - Пашко (6, 13, 24), Глуцкий (8, 32), Зборовский (9, 35), Заворотний (23)
Украина: Сидоренко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Сиренко, Зборовский, Шитник, Корнийчук, Щерица, Пашка, Заворотний, Медвидь
Следующий матч сборная Украины проведет сегодня, 24 июля, против ОАЭ. Отметим, что на Кубке Независимости еще участвует Оман - всего четыре команды. В параллельном матче ОАЭ обыграл Оман со счетом 2:1.
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