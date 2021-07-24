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Сборная Украины разгромила Турцию на Кубке Независимости в Киеве

Пляжный футбол
(1 голосов)

Турнир только начался

Сборная Украины разгромила Турцию на Кубке Независимости в Киеве

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Сборная Украины по пляжному футболу разгромила сборную Турции. Матч состоялся в рамках Кубка Независимости-2021, который приурочен к 30-летию Независимости Украины.

Уже на девятой минуте подопечные Костенко вели в три мяча. Турки до первого перерыва отыграли один гол, однако во втором тайме Пашко довел свое количество голов до трех, и помог "сине-желтым" оторваться в счете от соперника. Цифры на табло до финального свистка держались на расстоянии. В итоге - 8:3 в пользу сборной Украины.

Турция - Украина - 3:8

Голы: Терзиоглу (10), Кескин (12), Тюркмен (36) - Пашко (6, 13, 24), Глуцкий (8, 32), Зборовский (9, 35), Заворотний (23)

Украина: Сидоренко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Сиренко, Зборовский, Шитник, Корнийчук, Щерица, Пашка, Заворотний, Медвидь

Следующий матч сборная Украины проведет сегодня, 24 июля, против ОАЭ. Отметим, что на Кубке Независимости еще участвует Оман - всего четыре команды. В параллельном матче ОАЭ обыграл Оман со счетом 2:1.

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
УАФ

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