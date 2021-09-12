Сборная Украины заняла седьмое место в Евролиге
Неудачный турнир для "сине-желтых"
УАФ/Автор невідомий
Сборная Украины по пляжному футболу после трех поражений на групповом этапе Евролиги от Португалии (5:7), Италии (3:5) и Швейцарии (6:7) получила возможность провести заключительный утешительный матч турнира. "Сине-желтые" в борьбе за седьмое место победили Польшу, которая в параллельной группе тоже финишировала четвертой.
Поляки открыли счет сразу же на первой минуте встречи, однако подопечные Николая Костенко уже на 16-й минуте вышли вперед, а дальше начали расстреливать ворота соперника. В итоге - разгром от "сине-желтых".
Польша - Украина 3:7
Голы: Баран (1, 30), Бистула (33) - А. Борсук (11), И. Борсук (16), Войтенко (23), Щерица (23, 26), Войток (25, 36)
Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток
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