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Сборная Украины по пляжному футболу уступила Испании в первом матче отбора Евролиги-2022

Пляжный футбол
(1 голосов)

Впереди еще минимум три поединка

Сборная Украины по пляжному футболу уступила Испании в первом матче отбора Евролиги-2022

Фото: beachsoccer.com

Новина українською

Вчера, 2 июля, сборная Украины по пляжному футболу стартовала в отборе Евролиги-2022, который проходит в португальском Назаре.

Подопечные Николая Косенко встретились со сборной Испании и уступили со счетом 1:4. В конце первого тайма "сине-желтые" пропустили, но совсем скоро смогли восстановить паритет. Через несколько секунд испанцы снова забили, а потом еще и довели разницу мячей до трех.

Отметим, что первый тур сборная Украины пропускала из-за того, что в отборочной группе пять команды (нечетное количество). Следующий матч подопечные Косенко проведут сегодня, 3 июля, против итальянцев. Старт встречи запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что вместе с украинцами в группе выступают сборные Германии, Азербайджана, Италии и Испании.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А. Группа В

2 тур

Испания - Украина - 4:1

Голы: Эдуард (10, 16), Чики (19), Антонио (31) — Щерица (16)

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнийчук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Заворотный, Колесников

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
УАФ

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