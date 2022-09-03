Получилось драматично. Сборная Украины квалифицировалась на Всемирные пляжные игры-2023
Решающий поединок заслуживает награды Оскар
beachsoccer.com
В настоящее время в Италии проходит отборочный этап Всемирных пляжных игр, запланированных на 2023 год.
Сборная Украины по пляжному футболу после заработанных трех очков в групповом этапе (победа против Азербайджана 5:4 и поражение Швейцарии 3:7) все же смогла квалифицироваться в раунд 1/4 финала. Там ее ждала Италия, которая в группе одержала две победы с общим счетом 22:5 над Норвегией и Францией.
Украинцы захватили инициативу с первых минут и впоследствии довели преимущество до поразительных 4:0 на табло. Правда, итальянцы не сдались и в промежутке пяти минут смогли сравнять счет, переведя игру в овертайм. А вот там удача и мастерство были на стороне “сине-желтых”, ведь Пашко забил победный гол своей команды на первой же минуте дополнительного времени.
Благодаря этой победе подопечные Николая Костенко не только прошли в 1/2 финала отборочного турнира, но квалифицировались на Всемирные пляжные игры. Они запланированы на 6-12 августа 2023 года и пройдут на Бали. В этом соревновании примут участие 16 мужских команд. В женском чемпионате будут бороться за победу 12 коллективов.
Отметим, что в полуфинале "сине-желтые" сыграют против Испании. Стартовый свисток этого поединка должен прозвучать сегодня, 3 сентября, в 13.15.
Италия - Украина - 4:5 ОТ
Голы: Дженовали (30), Зурло (33), Ремеди (34), Джордани (35) — Щерица (4, 20), И. Борсук (6), Заворотный (21), Пашко (37)
Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Корнийчук, Глуцкий, Войток, Щерица, Медведь, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский
На 8-й минуте удален И. Борсук
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