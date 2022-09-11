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Сборная Украины по пляжному футболу вышла на Европейские игры-2023

Пляжный футбол
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Разгромила соперника

Сборная Украины по пляжному футболу вышла на Европейские игры-2023

beachsoccer.com

Новина українською

Сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступления в рамках Евролиги. Вчера, 10 сентября, “сине-желтые” победили Францию ​​в малом полуфинале и гарантировали себе место в финальном этапе Европейских игр-2023 в Кракове.

После того, как подопечные Костенко заняли третье место в группе из пяти, пропустив вперед Испанию и Италию, они получили возможность сразиться за пятую строчку Евролиги-2022 в мини-турнире. В малом полуфинале им по пути случилась Франция, которую они обыграли со счетом 10:5.

Украинцы всю игру владели инициативой, а уже с пятой минуты неизменно до финального свистка вели в счете. Наиболее результативным в составе команды Костенко оказался Войтенко, записавший в свой актив хет-трик.

Решающий поединок за пятое место пройдет против Азербайджана сегодня, 11 сентября.

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Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А

Матчи за 5-8 места

Украина - Франция - 10:5

Голы: Медвидь (5, 33), Неруш (12), Глуцкий (16), Войтенко (18, 24, 27), Пашко (20), Барботти (26, автогол), Щерица (27) — Бру (13), Герин (20), Жослен (24, 31), Диас (28)

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медвидь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
УАФ

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