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Сборная Украины по пляжному футболу вынесла Азербайджан 6:2

Пляжный футбол
(1 голосов)

Украины занимают пятое место на Евролиге-2022

Сборная Украины по пляжному футболу вынесла Азербайджан 6:2

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по пляжному футболу сыграла с Азербайджаном в матче за пятое место на Евролиге-2022. Турнир проходит в итальянском Кальяри.

Ранее украинцы уже играли с азербайджанцами на турнире – и все так же победили. Однако, в тот раз со счетом 2:1.

Состав сборной Украины:

Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медвидь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский, Корнийчук, Заворотный

Евролига-2022. Матч за пятое место

Сборная Украины – Сборная Азербайджана 6:2

Голы: Войтенко, 9; И. Борсук, 13; А. Борсук, 18; Войток, 25; Пашко, 31; Коваленко, 36 – Зейналли, 18; Коваленко, 34 (автогол).

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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