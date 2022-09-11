Сборная Украины по пляжному футболу вынесла Азербайджан 6:2

Сборная Украины по пляжному футболу сыграла с Азербайджаном в матче за пятое место на Евролиге-2022. Турнир проходит в итальянском Кальяри.

Ранее украинцы уже играли с азербайджанцами на турнире – и все так же победили. Однако, в тот раз со счетом 2:1.

Состав сборной Украины:

Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медвидь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский, Корнийчук, Заворотный

Евролига-2022. Матч за пятое место

Сборная Украины – Сборная Азербайджана 6:2

Голы: Войтенко, 9; И. Борсук, 13; А. Борсук, 18; Войток, 25; Пашко, 31; Коваленко, 36 – Зейналли, 18; Коваленко, 34 (автогол).