  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пляжный футбол
  4. Одной победы в группе женской сборной Украины по пляжному футболу хватило для выхода в полуфинал ЕИ-2023
В тренде

Одной победы в группе женской сборной Украины по пляжному футболу хватило для выхода в полуфинал ЕИ-2023

Пляжный футбол
(1 голосов)

Будет борьба за медали

Одной победы в группе женской сборной Украины по пляжному футболу хватило для выхода в полуфинал ЕИ-2023

Фото - Асоціація пляжного футболу України

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по пляжному футболу прошла групповой этап Европейских Игр-2023. Команде для выхода в полуфинал хватило одной победы, одержанной над сборной Италии.

Всего в группе В соревновались три команды. Испания в двух матчах одержала одну победу в игровое время (над Украиной) и одну – в серии пенальти (над Италией). Это четыре очка. Украина один матч проиграла (Испании), а один – выиграла (у Италии). Три очка. Италия очков не набирала.

Следовательно, Украина финишировала второй сразу за Испанией. Именно эти две сборные вышли в полуфинал. Там Украина сыграет с победителем группы А. Это может быть Португалия или Польша.

Европейские Игры-2023. Группа В

  1. Испания – 4 очка (2 матча), 6:4 (забитые-пропущенные);
  2. Украина – 3(2), 6:7;
  3. Италия – 0(2), 1:2.
По теме
yellow-arrow
Мужская сборная Украины по пляжному футболу с двумя победами в группе не вышла в плей-офф ЕИ-2023
yellow-arrow
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Молдову на ЕИ, но выход в полуфинал зависит от другой игры
yellow-arrow
Сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии на Европейских играх 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Европейские игры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде