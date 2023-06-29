Одной победы в группе женской сборной Украины по пляжному футболу хватило для выхода в полуфинал ЕИ-2023

Женская сборная Украины по пляжному футболу прошла групповой этап Европейских Игр-2023. Команде для выхода в полуфинал хватило одной победы, одержанной над сборной Италии.

Всего в группе В соревновались три команды. Испания в двух матчах одержала одну победу в игровое время (над Украиной) и одну – в серии пенальти (над Италией). Это четыре очка. Украина один матч проиграла (Испании), а один – выиграла (у Италии). Три очка. Италия очков не набирала.

Следовательно, Украина финишировала второй сразу за Испанией. Именно эти две сборные вышли в полуфинал. Там Украина сыграет с победителем группы А. Это может быть Португалия или Польша.

Европейские Игры-2023. Группа В