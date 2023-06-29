Мужская сборная Украины по пляжному футболу с двумя победами в группе не вышла в плей-офф ЕИ-2023
В отличие от женской сборной
На Европейских Играх-2023 завершился групповой этап турнира по пляжному футболу. Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф
Украинцы в четырех матчах одержали две победы – над Италией и Молдовой. От Швейцарии было поражение. В итоге сложилась ситуация, при которой у трех команд было по шесть очков. Две лучшие сборные квартета определялись по разнице забитых-пропущенных.
У Украины она "нулевая" (14:14). В то время как у Швейцарии она составляет (+5), а у Италии – (+3). Сами эти две сборные и вышли в полуфинал.
Примечательно, что Италия и Швейцария в последнем туре играли между собой, уже зная результаты выступлений сборной Украины. И команды сыграли с таким счетом, который устроил их обоих – победа Италии 5:3.
Добавим, что в плей-офф Европейских Игр вышла женская сборная Украины по пляжному футболу.
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