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Мужская сборная Украины по пляжному футболу с двумя победами в группе не вышла в плей-офф ЕИ-2023

Пляжный футбол
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В отличие от женской сборной

Мужская сборная Украины по пляжному футболу с двумя победами в группе не вышла в плей-офф ЕИ-2023

UA-Футбол
Новина українською

На Европейских Играх-2023 завершился групповой этап турнира по пляжному футболу. Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф

Украинцы в четырех матчах одержали две победы – над Италией и Молдовой. От Швейцарии было поражение. В итоге сложилась ситуация, при которой у трех команд было по шесть очков. Две лучшие сборные квартета определялись по разнице забитых-пропущенных.

У Украины она "нулевая" (14:14). В то время как у Швейцарии она составляет (+5), а у Италии – (+3). Сами эти две сборные и вышли в полуфинал.

Примечательно, что Италия и Швейцария в последнем туре играли между собой, уже зная результаты выступлений сборной Украины. И команды сыграли с таким счетом, который устроил их обоих – победа Италии 5:3.

Добавим, что в плей-офф Европейских Игр вышла женская сборная Украины по пляжному футболу.

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В статье: Европейские игры
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