Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла в финал Европейских Игр

Накануне женская сборная Украины по пляжному футболу со второго места вышла из группы Европейских Игр, одержав одну победу в двух матчах. Украинки в полуфинале встретились с победительницей группы А сборной Португалии.

В первом тайме украинки вышли вперед благодаря голу Ирины Дубицкой на четвертой минуте. Португалия сравняла через десять минут, когда точным ударом отличилась Кристиана Да Коста. Однако равновесие держалось недолго, потому что через шесть минут Юлия Костюк во второй раз вывела Украину вперед (примечательно, что за минуту до этого голкипер сборной Португалии попала в перекладину).

В третьем тайме украинки тоже были сильнее. В одной из атак попали в штангу, но уже чуть позже забили третий гол со стандарта. Победа и выход в финал турнира.

В матче за золотые награды Украина сыграет против Польши или Испании.

Европейские Игры-2023. Пляжный футбол. Полуфинал. Женщины

Португалия – Украина 1:3

Голы: Кристиана Да Коста 14 – Ирина Дубицкая 4, Юлия Костюк 20, Мария Тихонова 31