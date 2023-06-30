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Определился соперник женской сборной Украины по пляжному футболу в финале Европейских Игр

Пляжный футбол
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Наши девушки в полуфинале победили Португалию

Определился соперник женской сборной Украины по пляжному футболу в финале Европейских Игр

Фото - Асоціація пляжного футболу України

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Европейских Игр-2023 женская сборная Украины по пляжному футболу победила сборную Португалии – 3:1. Уже определился соперник по финалу.

Им стала сборная Испании, победившая в полуфинале Польшу 3:2.

Примечательно, что со сборной Испании Украина соревновалась на групповом этапе, и тогда наша сборная уступила со счетом 4:6.

Финал Украина – Испания запланирована на субботу, первое июля.

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В статье: Европейские игры
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