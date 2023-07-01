Женская сборная Украины по пляжному футболу стала вицечемпионом Европейских Игр
Немного не хватило для золота
Фото - Асоціація пляжного футболу України
Женская сборная Украины по пляжному футболу добыла серебрянную медаль на Европейских Играх-2023. В золотом финале наша команда уступила сборной Испании, которой ранее также уступила на групповом этапе.
Финальный матч был достаточно осторожным. В первых двух таймах команды не забивали. В третьем тайме до поры до времени тоже было затишье, но потом отличилась Анна Шульга. Сохранить преимущество, впрочем, украинкам не удалось – был пропущенный от Джессики Хигуэрас. Матч перешел в овертаймы.
Там снова темп задали украинки – гол Юлии Костюк. Однако и здесь у Испании нашёлся ответ в виде гола Андреа Мирон. Матч перешел в серию пенальти, где более точными были испанки.
Отметим, что в полуфинале турнира Украина одолела сборную Португалии, в группе победила Италию 2:1, но уступила Испании 4:6. Именно испанки вышли из первого места нашей группы, что никак не гарантировало им победы в финальном матче.
Эту серебрянную награду добывали: Анастасия Клипаченко, Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Виктория Кислова, Ирина Дубицкая, Таисия Бабенко, Ирина Василюк, Елена Кирильчук, Анна Шульга, Анастасия Терех.
Европейские Игры-2023. Финал
Украина – Испания 2:2; пен.: 3:5
Голы: Шульга 35, Костюк 37 – Хигуэрас 36, Мирон 38
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