Женская сборная Украины по пляжному футболу стала вицечемпионом Европейских Игр

Женская сборная Украины по пляжному футболу добыла серебрянную медаль на Европейских Играх-2023. В золотом финале наша команда уступила сборной Испании, которой ранее также уступила на групповом этапе.

Финальный матч был достаточно осторожным. В первых двух таймах команды не забивали. В третьем тайме до поры до времени тоже было затишье, но потом отличилась Анна Шульга. Сохранить преимущество, впрочем, украинкам не удалось – был пропущенный от Джессики Хигуэрас. Матч перешел в овертаймы.

Там снова темп задали украинки – гол Юлии Костюк. Однако и здесь у Испании нашёлся ответ в виде гола Андреа Мирон. Матч перешел в серию пенальти, где более точными были испанки.

Отметим, что в полуфинале турнира Украина одолела сборную Португалии, в группе победила Италию 2:1, но уступила Испании 4:6. Именно испанки вышли из первого места нашей группы, что никак не гарантировало им победы в финальном матче.

Эту серебрянную награду добывали: Анастасия Клипаченко, Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Виктория Кислова, Ирина Дубицкая, Таисия Бабенко, Ирина Василюк, Елена Кирильчук, Анна Шульга, Анастасия Терех.

Европейские Игры-2023. Финал

Украина – Испания 2:2; пен.: 3:5

Голы: Шульга 35, Костюк 37 – Хигуэрас 36, Мирон 38