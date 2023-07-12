Минспорта рассмотрит вопрос участия сборной Украины по пляжному футболу на ЧМ, где также сыграют и Беларусь

Министерство молодежи и спорта Украины рассмотрит вопрос участия сборной Украины по пляжному футболу на чемпионате мира-2024, где также сыграет Беларусь.

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Об этом заявил президент НОК Вадим Гутцайт.

"Мы будем рассматривать этот вопрос, будем совещаться. Это сложный вопрос. Мы будем решать этот вопрос и посмотрим, как его решим", – заявил Гутцайт.

Напомним, что чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 15 по 25 февраля 2024года в ОАЭ.